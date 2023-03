BBB23: o que é importunação sexual que levou à expulsão de Sapato e Guimê?

Guimê e Sapato são expulsos por importunação sexual contra Dania Mendez (foto: Reprodução/TV Globo)

Piadinhas, comentários, cantadas insistentes, além de atos obscenos e sexuais são considerados crime de importunação sexual desde a aprovação da Lei Federal 13.718, que entrou em vigor em 24 de setembro de 2018. É este comportamento que Cara de Sapato Jr. e MC Guimê reproduziram no “Big Brother Brasil 23” com a mexicana Dania Mendez. Por isso, a direção do programa anunciou a expulsão dos dois participantes nessa quinta-feira (16/3).