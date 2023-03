Guimê é expulso do BBB23, e Lexa posta vídeo chorando: 'É um pesadelo'

Durante a festa do líder na noite desta quarta-feira (15/3), MC Guimê, já bastante embriagado, pareceu flertar com a visitante mexicana (foto: Reprodução Rede Globo/ InstagramLexa) A cantora Lexa publicou um storie logo após o anúncio da expulsão do marido, Mc Guimê, do Big Brother Brasil 23, após ter assediado a mexicana Dania Mendez.

“É um pesadelo, é um pesadelo, gente. Não é possível”, diz a cantora na gravação. Lexa aparece chorando no vídeo e aparenta estar dentro de um carro.

Durante a festa do líder na noite desta quarta-feira (15/3), MC Guimê, já bastante embriagado, pareceu flertar com a visitante mexicana, Dania Mendez. Alguns colegas de confinamento chegaram, inclusive, a relembrá-lo do casamento com Lexa.

Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas... quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar... não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer. — Lexa (@LexaOficial) March 16, 2023

Enquanto isso, do lado de fora da casa, Lexa, esposa de Guimê, assistia toda a cena. Ainda durante a madrugada, a cantora falou sobre as atitudes do marido.

"Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida para ver o Guimê acontecer", escreveu.

Em seguida, a cantora afirmou que não estava bem e que se afastaria da rede social. "Eu não estou bem. Preciso de um tempo para mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui", anunciou.

Expulsão do programa

Na noite desta quinta-feira (16/3), antes da prova do líder, o apresentador Tadeu Schmidt conversou com os participantes sobre os ocorridos na festa e anunciou a expulsão de Mc Guimê e Sapato.

Estou aqui para falar de algo bem desagradável. Temos na nossa casa uma visitante, e como todas as mulheres, merece respeito absoluto", começou o apresentador.

"Mas, a partir de tudo que vimos e ouvimos, nós não gostamos do que vimos ontem, Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidado com os limites, aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB", informou o apresentador. Confira o momento da expulsão:

Cara de Sapato e MC Guimê estão eliminados do #BBB23. #RedeBBB pic.twitter.com/1tWyaA3VSk — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2023

O que diz a lei sobre estupro no Brasil? De acordo com o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 213 , na redação dada pela Lei 2.015, de 2009, estupro é ''constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso.''

No artigo 215 consta a violação sexual mediante fraude. Isso significa ''ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima''

O que é assédio sexual?



Leia também: Cidade feminista: mulheres relatam violência imposta pelos espaços urbanos



artigo 216-A do Código Penal Brasileiro diz o que é o assédio sexual: ''Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.'' O que é estupro contra vulnerável? O crime de estupro contra vulnerável está previsto no artigo 217-A. O texto veda a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 anos, sob pena de reclusão de 8 a 15 anos.

No parágrafo 1º do mesmo artigo, a condição de vulnerável é entendida para as pessoas que não tem o necessário discernimento para a prática do ato, devido a enfermidade ou deficiência mental, ou que por algum motivo não possam se defender.



Penas pelos crimes contra a liberdade sexual A pena para quem comete o crime de estupro pode variar de seis a 10 anos de prisão. No entanto, se a agressão resultar em lesão corporal de natureza grave ou se a vítima tiver entre 14 e 17 anos, a pena vai de oito a 12 anos de reclusão. E, se o crime resultar em morte, a condenação salta para 12 a 30 anos de prisão.

A pena por violação sexual mediante fraude é de reclusão de dois a seis anos. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa.

No caso do crime de assédio sexual, a pena prevista na legislação brasileira é de detenção de um a dois anos.



O que é a cultura do estupro?



O termo cultura do estupro tem sido usado desde os anos 1970 nos Estados Unidos, mas ganhou destaque no Brasil em 2016, após a repercussão de um estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro. Relativizar, silenciar ou culpar a vítima são comportamentos típicos da cultura do estupro. Entenda. Como denunciar violência contra mulheres? Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos .

para ajudar . Em casos de emergência, ligue 190.