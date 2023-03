BBB23: mãe de Cara de Sapato se pronuncia após eliminação do filho

Mãe do lutador Cara de Sapato se pronuncia após expulsão do Big Brother Brasil 23 (foto: Reprodução/Instagram)

A mãe do lutador Cara de Sapato se pronunciou após o filho ser eliminado do BBB23 por acusação de assédio contra a mexicana Dania Mendez. Wilma Monteiro disse que espera poder ver e abraçar o filho logo. "Levante a cabeça porque um erro não define quem você é! O mundo precisa de mais perdão, de mais amor e menos julgamentos", escreveu no Instagram.

"A sua trajetória de vida é linda. Sempre venceu os gigantes que se apresentaram nos seus caminhos com lisura! Não podemos calar a boca dos que te julgam, mas permanecemos te amando: seus fãs, seus amigos e sua família", continuou. Wilma também agradeceu o apoio da equipe da sister Amanda.

Relembre o caso

O lutador Antônio Carlos, conhecido como Cara de Sapato, e o cantor Mc Guimê foram expulsos do Big Brother Brasil 23 por assediar a mexicana Dania Mendez, convidada do La casa de los famosos, do México. Por nota, a Rede Globo informou que a decisão foi tomada após análise das imagens dos dois participantes durante a última festa do programa.

Em um dos momentos da festa, Cara de Sapato tentou beijar Dania Mendez, e mesmo após a negativa da mexicana, ele “rouba” um selinho dela. Já MC Guimê aparece apalpando as nádegas da mexicana, e em outro, ele tenta tocar nos seios dela.

Após o anúncio da expulsão de Guimê e Sapato, Dania não segurou a emoção e chorou bastante. A modelo chegou a repetir para os dois participantes eliminados que "não falou nada", com medo de ser interpretada como a culpada pela situação. Tendo em vista a situação, Tadeu voltou a interagir com a casa e conversou com Dania.

"Não tem nada a ver com o que você falou, é uma decisão nossa. Não foi tomada por nada que você disse. Essa culpa não é sua. Fique tranquila, a gente não quer ver você chorando", disse o apresentador.