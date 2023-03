BBB23: Lexa desabafa após comportamento de Guimê com mexicana Dania

Guimê se aproxima de Dania e é acusado de assédio sexual por internautas (foto: Globo/Reprodução)

A entrada da mexicana Dania no BBB23 teve grande repercussão nas redes sociais desde ontem. No entanto, durante a Festa do Líder e durante a madrugada, atitudes de alguns brothers com a novata desagradaram internautas. Acusados de assédio sexual, Sapato e MC Guimê foram incovenientes em alguns momentos e até mesmo a esposa do cantor, Lexa, se pronunciou.

Após uma cena em que o MC está próximo da mexicana e desce a mão, até então em suas costas, para o bumbum de Dania, a cantora desabafou. Em seu Twitter, ela retirou a tag #TEAMGUIMÊ de apoio ao marido.

“Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer”, escreveu.

De fato, a sister Bruna Griphao chegou a citar a cantora em uma conversa com Guimê, na tentativa de fazê-lo parar de beber. Além de conseguir afastar o brother de Dania ao perceber seu comportamento, ela tentou fazer com que ele bebesse água.

"Guimê, a Lexa tá em casa torcendo pra você beber essa água. (...) eu vou ficar chateada com você, cê é meu irmão", alertou a atriz.

Ainda durante a madrugada de quinta-feira (16), a mãe de Lexa, Darlin Ferrattry, publicou uma foto no aeroporto e escreveu que já estava indo encontrar a filha depois dela escrever que precisa de um tempo e que vai se afastar das redes sociais.

Bruna "guimê, a lexa tá em casa torcendo pra você beber essa água. (...) eu vou ficar chateada com você mano, cê é meu irmão"pic.twitter.com/jRpdJHaV3R %u2014 deb pikas (@soubrulari) March 16, 2023

"Pegando o primeiro voo. Já já estarei com a minha filhinha", escreveu Darlin. O reality ainda não se pronunciou sobre as acusações de assédio contra Dania e os pedidos de expulsão.