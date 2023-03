'Faz o X': cena de personagem de Mar do Sertão é comparada a Lula

A cena em que a personagem caminha entre os eleitores ao lado de pessoas que pertencem às minorias sociais lembrou a internet do primeiro dia do ano, quando o atual presidente subiu a rampa do planalto central ao lado de pessoas que representam a diversidade (foto: Reprodução Globo)





“A Xaviera subindo a rampa igual o Lula, faz o X”, comentou um perfil no Twitter. “Xaviera prefeita e com a tomada de posse igual a do Lula com muita representatividade. Melhor final”, escreveu outro usuário na rede social.





Posse de Lula: veja fotos Além disso, aparece um panfleto de campanha da personagem com o slogan “Faz o X”, que é similar ao “Faz o L” usado por apoiadores de Lula durante a campanha presidencial em 2022.

O nome da produção ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Perfis elogiaram o encerramento da trama e lamentaram a morte do personagem Tertulinho, interpretado por Renato Góes.





O último capítulo da novela "Mar do Sertão" deu o que falar nas redes sociais na noite desta sexta-feira (17/3). A cena final da protagonista Xaviera, vivida pela atriz Giovana Cordeiro, foi comparada à campanha eleitoral e à posse do presidente Lula (PT).