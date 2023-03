BBB23: Após anúncio de repescagem, web especula volta de Key e Larissa

Rivais são as mais cogitadas a voltarem para o jogo (foto: Twitter/Reprodução)

O apresentador Tadeu Schmidt surpreendeu telespectadores do BBB23 ao anunciar uma novidade na noite do último domingo (19). Isso porque, haverá uma repescagem no reality para que dois participantes voltem a disputar o prêmio. A decisão aconteceu após a expulsão do cantor MC Guimê e do lutador Cara de Sapato por assédio.





Sendo assim, os dois ex-brothers que infringiram as regras do programa junto a Bruno Gaga, que desistiu, não participarão da dinâmica. Todos os outros eliminados, no entanto, terão uma chance de voltar para a casa através de uma votação do público e internautas já cogitam a volta das rivais Key Alves e Larissa





De acordo com o apresentador, a jogadora de vôlei é a única que ainda não está novamente confinada. "Os nossos ex-participantes já estão confinados, não vão ver o Paredão de hoje e ainda não sabem o que vai acontecer com eles. A Key tá voltando do México e assim que voltar, vai direto para o confinamento", explicou antes da 10ª formação da berlinda.





Nas redes, com a possível saída de Domitila Barros, Fred ou Gabriel Santana na terça-feira (21), a web supôs quais peças trariam mais entretenimento para o jogo nesse momento. Enquanto alguns imaginam a continuidade da rivalidade entre Key e Larissa, outros especularam que elas poderiam até mesmo formar uma parceria.





Confira alguns tweets:

TRUCE FATOS: Se for pra voltar, que seja Larikey !



Larissa e Key de volta no #BBB23 pic.twitter.com/UQHOmwHITM %u2014 Douglas Felipe (@Defelper) March 20, 2023

O Fred saindo na terça, a Larissa e Key voltando, vem Keyrissa HAHAHAHA pic.twitter.com/Zo9LzOhE6F %u2014 Duque %uD83E%uDD8F (@duquedatv) March 20, 2023

agora imagina se fred é eliminado e larissa e key voltam pro programa, as três iam ficar sem os machos podendo até construir uma aliança entre elas... FAÇAM ISSO ACONTECER pic.twitter.com/ytQSWt6Y8X %u2014 clara. (@dudxvz) March 20, 2023

O mais justo nessa repescagem seria Larissa e Key.



Larissa pq ainda não teve tempo de ver tudo e Key, pq passou uma semana fora do país. De resto, é injusto com quem está dentro da casa. Vai chegar cheio de informações! %u2014 Thalita (@lita_a) March 20, 2023

O mais justo nessa repescagem seria Larissa e Key.



Larissa pq ainda não teve tempo de ver tudo e Key, pq passou uma semana fora do país. De resto, é injusto com quem está dentro da casa. Vai chegar cheio de informações! %u2014 Thalita (@lita_a) March 20, 2023

Tadeu explicou a dinâmica





"Vai ter repescagem! A pessoa eliminada no Paredão desta semana vai direto para a casa do reencontro. Lá, ela vai se juntar a Larissa, Key, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília. Os dois mais votados vão voltar para o jogo para disputar o prêmio do BBB 23", contou o apresentador.





Embora a volta de dois participantes mantenha o cronograma programado do reality, eles não contarão com benefícios nessa semana. Tadeu adiantou que "ambos voltam sem imunidade e não participam da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo, que será autoimune".