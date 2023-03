Antônia Fontenelle aconselha Lexa a ficar com Guimê após expulsão do BBB23

Antônia Fontenelle usou as redes sociais nessa sexta-feira (17/3) para aconselhar a cantora Lexa, após a expulsão do marido da funkeira, MC Guimê, do BBB23. O funkeiro foi expluso do reality depois de importunar sexualmente a mexicana Dania Mendez. Para a atriz e apresentadora, a expulsão só aconteceu por pressão da ‘turma da lacração’ e não deve interferir na relação de Lexa e Guimê, casados desde 2019.

Mais cedo, em entrevista ao programa ‘Morning show’, da Jovem Pan, ela saiu em defesa do artista. "Eu conheço o Guimê e tenho certeza, absoluta, de que o Guimê sóbrio jamais faria aquilo. A meu ver, podem me chamar de machista, não foi nada demais. Quem deveria se sentir ofendida, não se ofendeu", disse Fontenelle.

Antonia Fontenelle é criticada por defender que Lexa continue relacionamento com MC Guimê, mesmo após a expulsão do BBB23 (foto: Reprodução / Instagram)

Mesmo após as críticas, a atriz reafirmou o posicionamento. “Eu não vou mudar retirar do que eu falei. Lexa, respira fundo. Não caia nessa pilha errada, não pense nesse monte de famosos que estão aí te escrevendo”, aconselhou.

Fontenelle também reforçou o tempo de relação do casal . “Você não é mais uma menina. Então, não seja boba e não se deixe levar por essa ‘turma da lacração’. Você conhece muito bem seu marido, você sabe que ele não estivesse bêbado, se eles não tivessem enchido todo mundo de álcool naquela casa, nada disso iria acontecer. Você conhece o coração do seu marido”, continuou.

A atriz ainda disse que Lexa deve deixar de lado o BBB23 e que a ‘turma da lacração’ quer destruir o casamento dos cantores. “ O Guimê não merece isso, a própria mexicana (Dania) disse que não aconteceu nada, que não foi nada”, afirmou.

Relembre o caso

Durante a festa do líder na noite desta quarta-feira (15/3), MC Guimê, já bastante embriagado, pareceu flertar com a visitante mexicana, Dania Mendez. Alguns colegas de confinamento chegaram, inclusive, a relembrá-lo do casamento com Lexa. Mas não adiantou e, em imagens que viralizaram nas redes sociais, o cantor aparece apalpando as nádegas da mexicana, e em outra, ele tenta tocar nos seios dela.

Já o lutador Cara de Sapato tentou beijar Dania Mendez e, mesmo após a negativa da mexicana, ele “rouba” um selinho dela. Dentro do quarto, ele chegou a jogar a mexicana na cama e a imobilizou para beijá-la.



Na quinta-feira, a produção do programa decidiu pela expulsão dos dois. O anúncio foi feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt. “Nós não gostamos do que vimos ontem”, disse o comandante da casa mais vigiada do Brasil, que deixou claro que a decisão foi da diretoria do BBB e reforçou que não é culpa da intercambista.

No mesmo dia, a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar se Guimê e Cara de Sapato cometeram crime de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá. Em entrevista ao jornal O Globo, a delegada Viviane da Costa Ferreira Pinto, titular da Deam de Jacarepaguá, disse que as imagens do programa estão sendo analisadas.

A situação repercutiu nas redes sociais, que repudiaram a ação dos ex-brothers e ofereceram apoio para Lexa e Dania.