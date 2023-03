Dania Mendez desabafa ao vivo no México sobre assédio no BBB23

Dania contou experiência no BBB23 após volta para o México (foto: TV Globo/Reprodução)

A mexicana Dania Mendez, que teve uma breve passagem pelo BBB23, descreveu o episódio com Guimê e Sapato como "forte" e "inesperado". Após a expulsão do cantor e do lutador por assédio, a intercambista retornou para a versão mexicana do programa, "La Casa De Los Famosos", e falou ao vivo de sua experiência.





Embora tenha agradecido pelos cuidados da produção, ela revelou que ainda está "processando tudo". No depoimento dado na noite do último domingo (19), no entanto, ela chegou a descrever qualidades do lutador Cara de Sapato





"Foi bem complicado, porque algo que estava divertido se tornou inesperado. Meus sentimentos estavam muito felizes e de repente fiquei muito triste. Altos e baixos. Ainda estou processando tudo, mas aprendendo com cada situação", desabafou.





Sobre um dos brothers expulsos por assédio sexual , ela disse: "O Sapato me parecia incrível, uma boa pessoa. No fim, eu posso ser apenas responsável pelos meus atos, mas não pelos dos outros".

"Aprendi com isso que eu preciso sempre ser responsável por mim, seguir os valores que tenho como mulher e a educação que tive com minha mãe. Continuarei me cuidando nas festas e me respeitando", finalizou Dania.

Dania falando dos assédios sofridos. QUE VERGONHA INTERNACIONAL ESTAMOS PASSANDO. Coisa triste. Que ela fique bem. #Lacasadelosfamosos #BBB23 pic.twitter.com/nQoC1qRlQn — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 20, 2023

A situação que aconteceu no BBB23 com a mexicana, foi chamada de "vergonha internacional" por um internauta que compartilhou o relato da intercambista. Isso porque, as atitudes consideradas abusivas por parte de Guimê e Sapato aconteceram no mesmo dia em que a mexicana chegou no reality, mais especificamente na noite da Festa do Líder.





Nas cenas que viralizaram, ela tentou se esquivar de toques do cantor MC Guimê em seu corpo e da tentativa forçada de beijos por parte de Sapato. Após grande pressão do público, a expulsão de ambos foi anunciada e pegou os demais participantes de surpresa na última quinta-feira (16).