Equipe de Sapato repudia atitude do lutador com Dania: 'Há limites'

Internautas estão pedindo expulsão do lutador

O lutador Cara de Sapato tem sido assunto nas redes sociais desde a noite de ontem (16) após ser acusado por internautas de assediar a nova participante Dania. Forçando um beijo na mexicana em diversos momentos, o brother não foi o único que teve um comportamento desagradável com a intercambista mas, sua equipe se pronunciou.









"Sobre a madrugada: Sabemos que certas atitudes não podem acontecer nem por brincadeira. Por isso, nossas sinceras desculpas à Dania e sua família pelos acontecimentos. Quando sair da casa e ver essas imagens, Sapato vai precisar entender o que aconteceu, rever comportamentos, se desculpar e aprender que há limites que não podem ser ultrapassados", disse a equipe.





Hoje, Cara de Sapato comemora seu aniversário e revelou durante o Raio-X que está feliz de comemorar a data no programa. Sem imaginar as críticas que está sofrendo aqui fora, ele revelou que espera comemorar em breve a data comemorativa com sua família e amigos.





"Muito feliz aqui, comemorando meu aniversário dentro da casa do Big Brother. Ontem, foi incrível. Teve a festa do Guimê, que foi demais, eu pude cantar parabéns aqui com toda a galera. Ontem, estava um clima muito bom dentro da casa, parece que a turma se uniu muito e todo mundo pôde comemorar aquele momento ali.", comentou.





Outro brother foi acusado de assédio





MC Guimê se alterou durante sua Festa do Líder devido ao consumo de bebida alcoólica e foi alertado pela atriz Bruna Griphao. Ainda assim, se aproximou da mexicana de forma "desrespeitosa", segundo a opinião do público e até mesmo Lexa desabafou pelo acontecimento.