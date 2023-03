BBB23: Morre avô de Key Alves mas família decide não avisá-la

Key Alves não soube da morte do avô, que faleceu na sexta (17) (foto: TV Globo/Reprodução)

A equipe de Key Alves revelou na manhã dessa segunda-feira (20) que o avô da jogadora de vôlei faleceu no último domingo (20). Já confinada na Casa de Repescagem do BBB23 após voltar do México, Key não sabe da perda, já que a família decidiu não avisá-la.





"Infelizmente o avô da Key, o senhor José Batista Ramalho, faleceu na última noite (19/03). Nós sabemos como o amor e apoio dos seus avós é importante e ela sempre fez de tudo para vê-los bem e felizes", começou a equipe de Key.





Fazendo um intercâmbio na versão mexicana do BBB, "La Casa De Los Famosos", a jogadora de vôlei foi direto para a nova dinâmica do reality, que fará com que dois ex-brothers voltem a disputar o prêmio. Apenas três participantes não terão a mesma chance, sendo Guimê e Sapato, que foram expulsos por importunação sexual , e Bruno Gaga, que desistiu.





Confiando que a jogadora pode voltar para casa através da votação do público , a família preferiu não interferir e não avisou sobre a morte. Além disso, caso não seja escolhida para voltar ao BBB23, Key não ficará confinada por muito tempo, já que os escolhidos já retornam ao programa na quinta-feira (23).





"Quando aconteceu, a Key já estava confinada e sem acesso às suas redes sociais e pessoas externas, e a família decidiu não contar sobre o falecimento. Nós respeitamos essa decisão e, quando ela voltar, iremos tratar do assunto com ela da maneira mais acolhedora e transparente possível. Nossos sentimentos a toda família da Key. Team Key", concluiu o comunicado.