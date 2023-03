BBB23: entenda como será a dinâmica da repescagem

Tadeu Schmidt anunciou a repescagem no BBB23 (foto: GLobo)

A repescagem é real! Após a saída de três brothers em apenas uma semana — Larissa, por eliminação regular, e Sapato e MC Guimê por expulsão após episódio de importunação sexual contra Dania Mendez —, o Big Brother Brasil (BBB) 23 dará ao público a oportunidade de escolher dois ex-participantes da edição a voltarem para a casa e tentar ganhar o jogo mais uma vez.

A notícia foi dada pelo apresentador Tadeu Schimidt no início do programa deste domingo (19/3). "Na próxima quinta-feira (23/3) dois ex-participantes desta temporada vão voltar para a nossa casa e quem vai decidir quem retorna ao jogo são vocês!", anunciou.

Funcionará assim: o eliminado do programa desta terça-feira (21/3) será levado à uma nova Casa de Vidro, a segunda da edição, onde já estarão os demais eliminados — exceto Cara de Sapato e MC Guimê. O BBB 23 já tem nove eliminados: Larissa, Key, Fred Nicácio, Gustavo, Cristian, Paula, Tina, Gabriel e Marília.

Com a casa completa, o público votará, pelo GShow, no brother ou na sister que quer levar de volta ao game. Os dois mais votados retornarão ao jogo na quinta-feira (23/3), sem imunidade.



De acordo com Tadeu, todos os eliminados que participarão da Casa de Vidro já estão confinados, não verão o paredão que será formado na noite deste domingo (19/3) e não sabem de qual dinâmica participarão.