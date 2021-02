Amigas enfrentam dificuldades após fugirem de um bordel na nova série (foto: TAMARA ARRANZ/NETFLIX)

O trio de amigas e prostitutas – Coral (Verónica Sánchez), Wendy (Lali Espósito) e Gina (Yany Prado) – foge do bordel Clube Las Novias, onde todas trabalham. Com a fuga, elas passam a ser perseguidas pelo cafetão e dono do lugar, Romeo (Asier Etxeandia), e seus capangas. As três embarcam em uma viagem caótica, enfrentando todo tipo de perigo e vivendo cada segundo como se fosse o último, em uma jornada que vai provar o real valor dessa amizade.









Com tais credenciais, é possível prever o que vem por aí nesse “Thelma & Louise” rodado em Madri e Tenerife, na Espanha, movido mais a sexo e drogas do que a rock'n'roll, com muita ação, perseguições motorizadas, humor ácido e adrenalina em profusão.





Segundo Álex Pina e Esther Martínez Lobato, em entrevista ao site espanhol “elDiario.es”, a série, um "'Pulp Fiction' latino", retrata "a impunidade, a ambiguidade e a realidade brutal da prostituição, além de expor os retratos psicológicos de quem está em ambos os lados desse negócio".





A cantora e atriz argentina Lali Espósito, que interpreta a prostituta Wendy, disse, em entrevista ao site espanhol “La Caja D Música”, que a série trata de um universo complexo e de personagens fortes e aguerridas. "É uma história profunda. E com espaço até para o humor negro", afirmou.





ROTEIRO Lali também ressaltou que "os roteiros dos episódios – com cerca de 25 minutos cada – são turbinados com muita criatividade, o que ajuda a tratar de um universo tão polêmico e áspero, como o da prostituição".





O elenco conta ainda com Miguel Ángel Silvestre, conhecido por aqui como o Lito Rodríguez da série “Sense8”, também da Netflix. (Estadão Conteúdo)



Assista ao teaser:









QUEM É QUEM

Conheça os principais personagens de “Sky rojo”





>> CORAL

VERÓNICA SÁNCHEZ

Vai para o Clube Las Novias por conta própria. Porém, ao decidir sair do bordel, tudo muda. Consome todos os tipos de drogas.





>> WENDY

LALI ESPÓSITO

Se entrega à prostituição com a intenção de ganhar dinheiro e estabilidade financeira. O que mais quer é uma vida segura ao lado de sua companheira.





>> GINA

YANY PRADO

Depois de ser enganada com um trabalho de garçonete, tenta retornar à Cuba, sua terra natal e de onde foi raptada. Mas está cheia de dívidas.





>> ROMEO

ASIER ETXEANDIA

É o cafetão dono do Clube Las Novias, além de comandar uma rede de exploração sexual de mulheres. Se considera do mal e se vangloria por isso.





>> MOISÉS

MIGUEL ÁNGEL SILVESTRE

O Lito de “Sense8” (também na Netflix) é o leal capanga de Romeo, o dono do bordel. É o intermediário do tráfico de mulheres para a Espanha.





>> CHRISTIAN

ENRIC AUGER

Irmão de Moisés, vive à beira do estouro. Só pensa no próprio umbigo e, por isso mesmo, sempre pode colocar tudo a perder.