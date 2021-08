"Titanic": 14 coisas que você não sabia sobre o filme

Leonardo DiCaprio e Kate Winslet protagonizaram o filme de James Cameron, que será exibido neste domingo no Star Channel (foto: Fox film/divulgação)

O premiado filme dos anos 1990 "Titanic" será exibido no "Star cine prime", neste domingo (22/08), às 21h, no Star Channel.









Produzido em 1997, “Titanic” segue como um dos filmes mais famosos do mundo e há mais de 20 anos coleciona fãs. A seguir, confira 14 curiosidades deste clássico:





1. O diretor James Cameron realizou 12 expedições aos destroços do verdadeiro Titanic, ficando mais tempo no navio do que os próprios passageiros da embarcação.





2. Cameron, além de dirigir, também editou, produziu e roteirizou o filme.





3. Por 12 anos, “Titanic” teve a maior bilheteria de todos os tempos do cinema mundial.





4.“Titanic” ganhou 11 estatuetas do Oscar





5. Mesmo com a premiação no Oscar, o filme não levou estatueta de atuação. DiCaprio nem sequer foi indicado.





6. Leonardo DiCaprio não era o favorito do estúdio para o papel de Jack. Eles queriam Matthew McConaughey.





7. Para Kate Winslet também não foi simples viver Rose. Ela disputou o papel com Madonna e Nicole Kidman.





8. Kate fez suas cenas na água sem roupa térmica, o que lhe rendeu uma pneumonia.





9. James Cameron fez com que a famosa cena do acidente durasse exatamente o mesmo tempo da colisão do navio com o iceberg: 37 segundos.





10. A icônica cena de Jack gritando “Eu sou o rei do mundo” foi improvisada por DiCaprio.





11. Cameron não é adepto de músicas-temas em seus filmes, mas mudou de ideia quando ouviu Céline Dion em “My heart will go on”.





12. Nas cenas do navio afundando foram gastos 120 mil litros de água.





13. Boa parte da equipe de produção foi hospitalizada após tomar uma sopa adulterada com a droga chamada PCP (pó de anjo), que causa alucinações.





14. O astrônomo Neil deGrasse Tyson mandou e-mail para Cameron, dizendo que, em 1912, Rose não poderia ver aquelas estrelas. Neil mapeou a posição das estrelas e o diretor refilmou a cena, inserindo as estrelas corretas na versão 3D do filme, lançada em 2012.