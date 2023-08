Preciosa é a peste da vez

689

Marina Ruy Barbosa diz que sua personagem, Preciosa Montebelo, é capaz de tudo, até de matar (foto: Fábio Rocha/divulgação )

Rio de Janeiro – A partir de 14 de agosto, segunda-feira, os olhos, ouvidos e radares estarão voltados para a estreia de “Fuzuê”, a próxima novela das 19h da Globo. Motivos não faltam para todo esse, perdão pelo trocadilho, fuzuê. De um lado, o folhetim vai ocupar o espaço que foi de “Vai na fé”, sucesso de público indiscutível, não só no horário, como também na história da teledramaturgia.





A história de “Fuzuê” gira em torno da busca de um tesouro e tem como um dos principais cenários a loja de mesmo nome, que fica no Centro do Rio de Janeiro dos tempos atuais. Na caça ao tesouro, não faltarão humor e aventura, capitaneados por heróis, mocinhas e, claro, a galera nem tão benta assim.

Giovana Cordeiro será a doce Luna, alvo da ira de sua irmã, a vilã Preciosa (foto: Manoela Mello/Globo)



De volta

“Fuzuê” terá elenco bem enxuto, formado por 35 atores, o que também é uma curiosidade a mais para quem curte novelas e já está acostumado com as equipes quilométricas de praxe. Entre as estrelas, Marina Ruy Barbosa volta à telinha cinco anos depois de sua participação em “O sétimo guardião.





Edson Celulari, de 65 anos, também está de volta. Seu trabalho mais recente na TV, “O tempo não para”, foi exibido há quatro anos. Fernanda Rodrigues retorna ao set global depois de “O outro lado do paraíso”, de 2017. Giovana Cordeiro, a heroína da história, fez sucesso com Xaviera em “Mar do sertão”, novela das 18h que terminou em março passado.





Em entrevista no início da semana, no cenário da loja Fuzuê do Nero, Marina Ruy Barbosa mostrou a alegria de voltar aos Estúdios Globo. “Novela é um gênero que amo e cresci fazendo”, disse ela, que estreou aos 9 anos em “Começar de novo”.





A atriz afirmou que há tempos procurava um personagem diferente de tudo o que interpretou. “A Amália, de 'Deus salve o rei' (2018), e a Luz, de 'O sétimo guardião' (2019), eram mocinhas. Queria algo que mostrasse outro lado do meu trabalho, até para o público se surpreender. Estou me esforçando para isso”, revela.





Marina vai interpretar Preciosa Montebelo, que, depois de receber de herança o tal mapa do tesouro, quer as preciosidades só para ela. Porém, no meio do caminho, descobre ter uma irmã, Luna Coelho (Giovana Cordeiro).

'Vou fazer desta pessoa uma louca. A Preciosa vai chegar com tudo' Gustavo Reiz, autor de 'Fuzuê'







Preciosa é, na definição de sua intérprete, bem absurda. “Na primeira semana, vocês verão as loucuras dela, que são várias”, adianta Marina, que acrescentou pitadas de humor à personagem.





Momentos divertidos vieram também do texto de Gustavo Reiz, com direção artística de Fabrício Mamberti.





“Somos bem diferentes. Ela (Preciosa) é uma personagem que exige bastante energia. É mais acelerada do que eu. Preciosa é capaz de qualquer coisa, de passar por cima da mãe, do marido, é capaz até de matar. Ela não tem limites”, comenta.





Marina comemora a oportunidade de contracenar novamente com Felipe Simas, com quem atuou em “Totalmente demais” (2015). “Já li coisas sobre os personagens serem Elisa e Jonatas do metaverso, mas agora é realmente diferente”, afirma.

A família Braga e Silva, com Francisco (Michel Joelsas), Nero (Edson Celulari), Alícia (Fernanda Rodrigues) e Miguel (Nicolas Prattes), comanda a loja Fuzuê (foto: Fábio Rocha/Globo)

Novelista noveleiro



Emocionado também estava Gustavo Reiz. “Sou um novelista noveleiro”. Segundo o autor, a escolha de Giovana Cordeiro não se deve apenas ao sucesso de Xaviera. Ele conta que quando começou a escrever a sinopse, em 2019, já pensou na atriz.

“Na época, ela estava fazendo 'Verão 90', eu não a conhecia pessoalmente, mas a vi na televisão. Brinco com ela dizendo que a Luna a escolheu desde sempre.”





Gustavo Riz também tinha a atriz Marina Ruy Barbosa na mira, mas como vilã. “Quando comecei a construir a Preciosa, me veio a imagem da Marina. Tinha vontade de vê la em registro completamente diferente da mocinha, da princesa. Vou fazer desta pessoa uma louca. A Preciosa vai chegar com tudo”, avisa.





* O jornalista viajou a convite da Globo