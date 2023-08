'Tela de sucessos' exibe filmes inéditos no SBT/Alterosa

689

Nicolas Cage protagoniza o filme de suspense 'O apocalipse' no papel do piloto Rayford (foto: Reprodução)

Agosto é um mês especial para a emissora de Silvio Santos, que comemora 42 anos no ar. O público ganha o presente: o novo pacote de filmes inéditos na faixa “Tela de sucessos”, exibida sempre às sextas-feiras, às 23h15.

“O APOCALIPSE” (2014) Direção de Vic Armstrong. Com Nicolas Cage, Chad Michael Murray e Lea Thompson. No longa que reúne ação, ficção científica e suspense, Chloe (Cassi Thomson), a mãe Irene (Lea Thompson) e seu pai, Rayford (Nicolas Cage), mantêm relações conflituosas. No dia em que vai visitar os pais, Chloe conhece Buck (Chad Michael Murray), que se interessa por ela, mas embarca no voo que será pilotado por Rayford. Durante a viagem, milhões de pessoas no planeta desaparecem, sem deixar vestígios. A situação causa pânico geral.

Taran Killam na comédia 'Irmão natureza' (foto: Reprodução)

“IRMÃO NATUREZA” (2016)

Direção: Matt Villines e Osmany Rodriguez. Com Taran Killam, Gillian Jacobs e Bobby Moynihan. Na comédia, Roger Fellner (Taran Killam), político de tendência conservadora, planeja o grande dia em que pedirá Gwen Turley (Gillian Jacobs), sua amada, em casamento. No entanto, ele questiona os próprios planos quando Todd Dotchman (Bobby Moynihan), seu potencial cunhado e cuja personalidade é completamente diferente da dele, tenta se tornar o seu melhor amigo.









Dustin Nguyen é Johnny em 'Tolerância zero' (foto: Reprodução)







“TOLERÂNCIA ZERO” (2015)

Direção de Wych Kaosayananda. Com Dustin Nguyen, Sahajak Boonthanakit e Scott Adkins. Ação e artes marciais estão no longa que conta a história de Johnny (Dustin Nguyen), ex-agente paramilitar que se junta a um antigo parceiro para investigar a enigmática morte da filha. Tudo indica que o ex-namorado da garota está envolvido no crime, fazendo Johnny mergulhar na trilha de vingança que o levará a ter que lidar com um poderoso cartel de prostituição e tráfico de drogas.

Mark Dacascos em 'O motorista' (foto: Reprodução)





“O MOTORISTA” (2019)

Direção de Wych Kaosayananda. Com Mark Dacascos, Julie Condra e Kane Kosugi. No filme estrelado por Mark Dacascos, um ex-assassinovive num complexo de sobrevivência com a esposa e filha após uma praga zumbi. Uma explosão atrai os mortos-vivos e eles precisarão localizar o suposto santuário impermeável às horrendas criaturas. No apocalipse zumbi, eles tentam sobreviver sem fazer barulho para atrair os monstros.