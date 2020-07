Amante de Crô morre em Fina estampa

Tereza Cristina (Christiane Torloni) é acusada de assassinato por Crô (Marcelo Serrado) (foto: João Miguel Júnior/GLOBO)

A escada da mansão dos Velmont será palco de mais um "acidente" em Fina estampa. Nos próximos capítulos da novela da Globo, Fred (Carlos Vieira) morrerá após cair de um dos degraus. O cozinheiro irá atrás de Tereza Cristina (Christiane Torloni) para cobrá-la pelo cargo de chef principal do Le Velmont. Afinal, o personagem terá ajudado a vilã a sabotar o novo restaurante de Renê (Dalton Vigh), colocando alimentos vencidos na dispensa do estabelecimento, em troca do emprego.





No entanto, Tereza Cristina não cumprirá a promessa, causando a ira do cozinheiro. Então, ele confrontará a Rainha do Nilo, que pensará em empurrá-lo escada abaixo. Assustado com a movimentação da personagem, o homem acabará se desequilibrando antes, rolará pelos degraus, e morrerá na hora. Por causa da queda, Fred deixará em evidência uma tatuagem de escorpião no tornozelo. Crô (Marcelo Serrado) surgirá para chorar a morte do amante. Logo, o mordomo da vilã acusará a patroa de ser uma assassina. Entretanto, Crô aparecerá novamente com um amante secreto. O mistério da identidade dele se arrastará até o fim da novela.





MARCANTE Segundo Marcelo Serrado, Crô foi importante não só por marcar a sua volta à TV Globo, mas também por causa do carinho que recebe do público até hoje. "Sou muito grato. Lembro-me de um carnaval em que a São Clemente fez uma homenagem às novelas e levou para a avenida 200 ritmistas vestidos de Crô. Fui na frente chorando. Lembro dos memes, das pessoas vestidas de Crô. Conheci uma senhora com câncer, Ângela, que queria me conhecer porque seu momento de alegria era o Crô", ressalta Serrado. (Estadão Conteúdo)