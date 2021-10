Teorias da conspiração estão na mira da nova série da Netflix para adultos

Reagan Ridley (D) trabalha na Cognito Inc., especializada em espalhar teorias conspiratórias (foto: Netflix/divulgação)





A animação adulta “Departamento de conspirações” estreia na próxima sexta-feira (22/10), na Netflix. Nesta comédia animada de 10 episódios, uma equipe é responsável pela verificação de teorias conspiratórias. Sim, isso mesmo! Conspirações fazem parte da realidade vivida pelos personagens – na verdade, tipos bastante estranhos.





O trabalho dos funcionários da Cognito Inc. é esconder da população planos e sociedades secretas, além de todo tipo de armação de governos e empresas. O ofício representa um grande desafio para a protagonista, a antissocial Reagan Ridley, que ganhou a voz de Lizzy Caplan, do filme “Cloverfield: Monstro” e da série “Masters of sex”.





Em meio à convivência com os colegas – há metamorfos reptilianos e até um cogumelo alucinógeno falante –, ela, gênio geek, tenta manter seu otimismo por um mundo melhor, a partir do que sabe.









Reagan acredita que seu empenho pode fazer a diferença, trazendo algo positivo para a empresa e para o planeta. Porém, a crença na humanidade a transforma na integrante mais esquisita (de acordo com os companheiros) daquela equipe para lá de disfuncional.





Além de toda a carga de trabalho altamente confidencial, a pobre Reagan Ridley tem de lidar com um pai perturbado.





Christian Slater, o Daniel do filme “Entrevista com o vampiro” (1994), faz parte do elenco de vozes dessa atração divertida e nonsense, como o pai da protagonista.





Também emprestaram as vozes a “Departamento de conspirações” os atores Clark Duke, Tisha Campbell, Will Blagrove, Andrew Daly, Bobby Lee e John DiMaggio. Coube a Brett Gelman interpretar o cogumelo falante.





“DEPARTAMENTO DE CONSPIRAÇÕES”

Animação. A primeira temporada estreia em 22 de outubro, na plataforma Netflix.