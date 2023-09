TV Alterosa reforça o time de talentos de seu jornalismo

689

Os jornalistas Susana Vieira e Rangel Faúla no estúdio da TV Alterosa, em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

A TV Alterosa inaugura uma era de novidades, que chegam para reforçar o papel da emissora como produtora de jornalismo de qualidade, referência para todo o estado de Minas Gerais. Susana Vieira e Rangel Faúla passam a fazer parte do time de repórteres da Alterosa, que atualmente é formada por Ethel Corrêa, Hiago Rocha, Nash Castro, Lauro Lopes e Victor Moreira.

O gerente de Jornalismo da Alterosa, Ricardo Carlini, diz que os novos contratados se destacam pela forte conexão com a identidade da emissora mineira.

“Estamos com muitas novidades na programação. Susana e Rangel chegam para incrementar o trabalho, juntando-se a nós nesses novos desafios. São nomes que certamente vão acrescentar e somar nesta nova fase”, afirma Carlini.

Correspondente da Rádio Tupi



Susana Vieira chega à emissora com a experiência de ter trabalhado em vários estados. É também correspondente em Minas da Rádio Tupi, do grupo Diários Associados, com sede no Rio de Janeiro. Natural de Arcos, no Centro-Oeste mineiro, Susana se diz contente em voltar às raízes.

“Estou muito feliz em fazer parte do time da TV Alterosa. Fiquei muito tempo fora de Minas, então voltar a ficar em contato com o meu povo e com as minhas tradições é uma grande conquista”, afirma a repórter.

Rangel Faúla foi repórter da emissora por 12 anos. Atuou na capital mineira e em Governador Valadares, sua cidade natal, no Vale do Rio Doce. Após seis anos fora, traz para a emissora a experiência e o conhecimento adquiridos ao longo de quase duas décadas de jornalismo.

“Estou voltando com nível máximo de felicidade. Estamos no momento em que a TV Alterosa está avançando e se modernizando cada vez mais, isso está me enchendo de boas expectativas e de felicidade. Estou muito feliz em ver os investimentos na TV e o quanto ela está se renovando agora”, destaca Rangel Faúla.

Cada vez mais forte, a TV Alterosa se empenha em produzir programação de alta qualidade com informações úteis sobre tudo o que acontece em Minas Gerais. Assim, o “Jornal da Alterosa” passou a ser exibido em todo o estado, agora como “Jornal da Alterosa Minas”.

Notícias para 800 cidades

Há 27 anos no ar, o jornalístico é referência quando se trata de credibilidade. Atualmente comandado pela apresentadora Carolina Saraiva, de segunda a sexta, às 19h30, o noticiário faz parte da rotina de mais de 20 milhões de telespectadores. É o primeiro telejornal de alcance estadual em Minas Gerais.

A programação da Alterosa vai atender a cerca de 800 cidades e as notícias não estarão mais concentradas somente em BH e na Região Metropolitana.

O “Jornal da Alterosa Minas” traz os desdobramentos das principais notícias do dia, de norte a sul do estado, com cobertura completa dos acontecimentos.

Além disso, a TV Alterosa também reforça o compromisso de fazer um jornalismo mais próximo do telespectador, com a linguagem que só ela tem.

Com a expansão para o interior, o “Jornal da Alterosa Minas” substitui programas locais que eram produzidos nas sedes da emissora em Varginha, Divinópolis, Juiz de Fora e Governador Valadares. Estes passam a ser exibidos no horário do almoço, como “Jornal do meio dia”.

“JORNAL DA ALTEROSA MINAS”

De segunda a sexta, às 19h30

“JORNAL DO MEIO DIA”

De segunda a sexta, a partir das 12h, de acordo com cada cidade

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro