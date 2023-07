'Melhor da noite', programa que substituirá Faustão, terá namoro de idosos

689

Glenda Kozlowski e Zeca Camargo apresentarão o novo programa da Band (foto: Bracco/House/Band)



A Band definiu os detalhes do seu novo programa de entretenimento comandado por Glenda Kozlowski e Zeca Camargo, que estreia em agosto para substituir Faustão. O título da atração será “Melhor da noite” e será uma grande mistura.

A reportagem teve acesso ao plano comercial enviado na última terça (11/7) para agências de publicidade. Serão quatro quadros fixos. “Assunto do dia” vai repercutir a principal notícia daquele momento, com ajuda de especialistas. Na mesma linha, Glenda vai falar de notícias do “Esporte” três vezes na semana. No “Gastronomia”, um chef vai preparar uma receita, às quartas-feiras.

Gafes à la 'Vídeo show'

Às sextas, haverá o “Reels na Band”, inspirado no “Falha nossa” do antigo “Video show”, da Globo, que vai mostrar gafes e momentos engraçados da programação da emissora, tanto os que não foram ao ar como aqueles expostos nas redes sociais. Outros quadros esporádicos vão ajudar a rechear o cardápio.

Um deles é o “Olhar do Brasil”, no qual um repórter vai rodar o país para mostrar histórias emocionantes do povo brasileiro. Outro é o “Meu professor é um show”, em que um educador será homenageado por alunos de sua sala ou turma. Para aproveitar o assunto em alta nas redes, o “Melhor da noite” terá o “Palpites do além”, no qual famosa astróloga e um ex-jogador vão dar palpites sobre a rodada do futebol da semana.





O segmento mais curioso será o “Crush 65+”. Em formato de reality show, a produção vai levar ao palco pessoas da terceira idade que estão solteiras para encontrar um novo amor.

"Após um encontro planejado, o casal formado revela se deseja seguir ou não juntos", diz o documento publicitário. Por fim, um game show com perguntas e respostas está em produção para o programa. Na Band, Zeca Camargo já comandou uma atração do gênero, o “1001 Perguntas”.





O nome “Melhor da noite” foi definido em referência ao “Melhor da tarde”, programa apresentado por Cátia Fonseca desde 2018 na Band. Essa atração marca um ponto de audiência na Grande São Paulo, mas é sucesso publicitário.