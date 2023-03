Gêmeos são parceiros de vida e de estúdio em "Poliana moça"

Vinícius e Kauan Siqueira são entrevistados por Ana Zimerman e Nicholas Torres, no "Policast" (foto: Rogério Pallatta/SBT)



Alguns acham que eles têm fisionomia quase idêntica; outros acreditam que são facilmente diferenciáveis. "Não acho a gente parecido, quando pequenos éramos mais parecidos. Nosso pai até hoje não reconhece quando a gente está de costas, juro para vocês. Ele chama a gente de 'Vika', que significa a junção das iniciais de Vinícius e Kauan", diz Vinícius Siqueira, intérprete do Benício de "Poliana moça", sucesso teen do SBT/Alterosa. Ao lado de Vini está Kauan Siqueira, que vive Gael na trama de Íris Abravanel.





“No primeiro dia de gravação, desmaiei. Eu não tinha comido, estava nervoso e não comi, estava muito sol. A gente gravou aqui perto do SBT. Estava ficando tonto, citei minha fala, fechei o olho e desmaiei. Me seguraram e me deram suporte. Falaram que o motivo foi o nervosismo”, relembra Vini. “Eu nem vi. Fui atrás da minha mãe e vi o Vinícius caído no chão”, brinca Kauan Siqueira.





A novela “A infância de Romeu e Julieta”, parceria do SBT com a plataforma Prime Video, já está sendo gravada. Com a experiência de cinco anos no ar, os irmãos dão conselhos para os novos atores que vão participar da próxima obra exibida no SBT/Alterosa.





“O conselho que eu daria para o ator é para se entregar e dar a vida ao personagem. Pelo que eu estou vendo, vai estar bem legal, o elenco está bem bacana também”, diz Vinícius.





“Deem o melhor, aproveitem o momento, porque a gente sempre acha que vai ter mais tempo, mas passa em um estalar de dedos. Parece que há um ano eu estava aqui, entrando no SBT. Deem o máximo de vocês, porque é muito bom ver o pessoal elogiando e reconhecendo seu trabalho. Fãs, continuem assistindo a ‘Poliana moça’ e ,depois, ‘A infância de Romeu e Julieta’”, afirma Kauan Siqueira.

Memória afetiva



Sobre esses anos de bagagem, tanto em “As aventuras de Poliana” quanto em “Poliana moça”, os astros mirins afirmam que os personagens ficarão na memória. “Aprendi muito, tanto com o SBT quanto com o Gael. O SBT foi uma escola, foram cinco anos. E sempre vou ter o Gael no meu coração, foi meu primeiro personagem grande. Acho que ele deixou um legado muito grande na minha vida. Inclusive, se eu tiver um filho, o nome dele vai ser Gael”, revelou Kauan durante o “Policast”.





“Se forem gêmeos, você pode colocar Gael e Benício”, completa o irmão. E acrescenta: “Adorei viver tudo isso. O Benício vai sempre estar guardado no meu coração.”





O podcast “Policast” vai ao ar no YouTube às terças, logo após a exibição de “Poliana moça”.