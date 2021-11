Especial de 25 anos destaca matérias históricas do ''Jornal da Alterosa''

Carolina Saraiva é apresentadora e editora do "Jornal da Alterosa", que acaba de completar 25 anos (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





Foram 40 mil reportagens ao longo dos 25 anos do “Jornal da Alterosa”, que comemorou suas “bodas de prata” com o público na última quinta-feira, 4 de novembro. De segunda (8/11) a sexta (12/11), às 19h15, a editora do “JA”, Carolina Saraiva, apresentará especial com uma série de matérias sobre fatos marcantes ocorridos em Minas e noticiados com destaque pela TV Alterosa.





“O 'JA' fez coberturas incríveis ao longo desses 25 anos. Foi o único jornal que mostrou ao vivo o goleiro Bruno sendo libertado da prisão”, destaca Ricardo Carlini, gerente de jornalismo da TV Alterosa.





“A primeira matéria é sobre a manifestação dos perueiros ocorrida em 2001, em Belo Horizonte”, conta ele. “Na terça-feira, vamos exibir reportagem impactante sobre o caso do goleiro Bruno (2010), condenado pelo assassinato da namorada Eliza Samudio.”





Na quarta-feira (10/11), serão relembradas as manifestações populares no período da Copa das Confederações, ocorridas em 2013, e o desabamento do Viaduto Batalha dos Guararapes, na Avenida Dom Pedro I, na região da Pampulha, durante a Copa do Mundo, em 2014.





Na quinta-feira (11/11), o “JA” vai abordar o rompimento das barragens de minério em Mariana e Brumadinho. Ocorridas em 2015 e 2019, respectivamente, as duas tragédias tiveram repercussão mundial.





Na sexta (12/11), Carolina Saraiva relembrará momentos marcantes da pandemia da COVID-19, que chegou o país em março de 2020 e já matou mais de 600 mil pessoas.

Desde 4 de novembro de 1996, o “JA” exibiu cerca de três mil horas de conteúdo jornalístico. “Buscamos, com muita responsabilidade, noticiar os fatos com isenção”, afirma a editora Carolina Saraiva.





Carlini destaca, por exemplo, o trabalho da equipe da Alterosa durante a greve de policiais militares de Minas, em 1997, quando o cabo Valério dos Santos Oliveira, de 36 anos, morreu ao ser atingido por um tiro na cabeça durante manifestação em frente ao prédio do Comando da PM, na Praça da Liberdade.





“Foram momentos ricos e históricos da televisão de Minas”, orgulha-se o gerente de jornalismo da emissora.





Carlini diz que o noticiário é pautado, sobretudo, pelo interesse da população. “O 'Jornal da Alterosa' tem muito a ver com o dia a dia das pessoas, o ônibus, o metrô, a gasolina, a carne, o sacolão. É o jornal da dona de casa, do trabalhador, uma referência nesse sentido”, destaca.





“Nossa linguagem é popular e acessível, sempre gerando a participação do telespectador aonde quer que ele esteja. Para nós, isso é muito gratificante”, afirma Carlini.









ESPECIAL 25 ANOS





(foto: Beto Novaes/EM/D.A Press/22/1/01)



SEGUNDA (8/11)

. Movimento dos perueiros em BH, em 2001.





(foto: Marcelo Albert/TJMG)



TERÇA (9/11)

. Caso do Goleiro Bruno, em 2010.





(foto: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press/15/6/13 )



QUARTA (10/11)

. Manifestações populares, em 2013, e desabamento do Viaduto Batalha dos Guararapes, em 2014.





(foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press/25/1/19)

QUINTA (11/11)

. Rompimento das barragens em Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019.





(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press/4/4/20)



SEXTA (12/11)

. O impacto da pandemia da COVID-19, que já matou mais de 600 mil pessoas no país.





. Às 19h15, no “Jornal da Alterosa”, exibido pela TV Alterosa