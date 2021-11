''Jornal da Alterosa'' completa 25 anos e reafirma o compromisso com Minas

A apresentadora e editora Carolina Saraiva diz que se orgulha de cumprir a missão de levar informações bem-apuradas ao público (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)





O “Jornal da Alterosa” comemora, nesta quinta-feira, seus 25 anos. Foram cerca de três mil horas no ar e mais de 40 mil reportagens, desde 4 de novembro de 1996, com o compromisso de levar informação de qualidade para o público. A atração da TV Alterosa é exibida de segunda a sexta-feira, às 19h15.













"Referência do jornalismo mineiro, o 'Jornal da Alterosa' é importante aliado das comunidades carentes do estado" Geraldo Teixeira da Costa Neto, diretor-executivo do Associados Minas



“Temos a certeza de que nossas denúncias e nossas matérias sensibilizam o poder público e, assim, a gente pode levar melhorias para aqueles que mais precisam. Isso o público reconhece nos retribuindo com uma audiência incrível”, diz Geraldo Teixeira da Costa Neto.





Na era da internet, das redes sociais e das fake news, o jornalismo é importante pilar da democracia, com a missão de levar a verdade ao público. “O nosso desafio é o mesmo da época da criação da televisão”, afirma Ricardo Carlini, gerente de jornalismo da TV Alterosa. “As histórias que contamos e os fatos que relatamos são reais, pois fake news não dizem respeito ao nosso trabalho. Digo que fake news é um nome novo inventado para mentira. E mentira não faz parte do nosso dia a dia.”





“É um jornal que recebeu talentos do jornalismo nacional e internacional. Temos profissionais que passaram pela bancada do 'JA' e hoje estão em várias emissoras tanto no Brasil quanto no exterior. Isso nos orgulha muito, porque o 'Jornal da Alterosa” é apontado como uma grande escola de jornalismo sério, comprometido com os fatos”, reforça Ricardo Carlini.



Geraldo Teixeira da Costa Neto diz que o 'JA' tem compromisso com a apuração criteriosa da notícia. "Sua bancada contou com grandes representantes do jornalismo de Minas, como Benny Cohen, Laura Lima, Helena Barone e agora Carolina Saraiva, que está brilhando à frente do 'Jornal da Alterosa', com grande empatia com o público", afirma o diretor-executivo dos Associados.





Luís Eduardo Leão, superintendente da TV Alterosa, afirma que o “JA” é um dos produtos mais longevos produzidos pela emissora mineira, afiliada do SBT.





“Na realidade, poucos produtos chegam a essa idade. E o 'Jornal da Alterosa' tem um propósito de integração mesmo, porque o nosso compromisso é sempre noticiar exclusivamente Minas Gerais”, observa.





“Atualmente, há muito conteúdo de informação (no mundo). Com isso, a nossa responsabilidade se torna maior, porque as pessoas já estão bem-informadas. Qualquer tipo de erro é inadmissível”, diz o superintendente da emissora.



“Uma coisa que o 'Jornal da Alterosa' fez nos últimos tempos, principalmente na gestão da Carolina Saraiva, é trazer pessoas mais jovens para a redação, adaptando o programa à linguagem que é usada em outros meios, como internet e redes sociais”, observa Luís Eduardo.

Portal UAI e com os sites. Tudo o que é produzido para o 'JA' replicamos em mídias sociais também. O telespectador está assistindo ao 'JA', mas está interagindo com a apresentadora, com o WhatsApp do jornal”, detalha Ricardo Carlini.



“Todos os dias o nosso jornalismo é engajado com as mídias sociais e com a web. No caso do 'JA', com o nossoe com os sites. Tudo o que é produzido para o 'JA' replicamos em mídias sociais também. O telespectador está assistindo ao 'JA', mas está interagindo com a apresentadora, com o WhatsApp do jornal”, detalha Ricardo Carlini.

A emissora dos Associados mantém filiais no Sul de Minas, Leste de Minas, Zona da Mata e Centro-Oeste, informa Luís Eduardo Leão. “Com isso, o 'JA' alcança, além da capital e seu entorno, várias regiões do estado”, diz o superintendente, ressaltando que este programa noticioso, a cada dia, traz “o resumo do que aconteceu em Minas Gerais”.









"Há muito conteúdo de informação atualmente. Com isso, a nossa responsabilidade se torna maior, porque as pessoas já estão bem-informadas" Luís Eduardo Leão, superintendente da TV Alterosa



“A credibilidade, a notícia, o fato com isenção, a responsabilidade. Essa é a história, o caminho do 'JA'. Sempre foi assim. Por isso estamos há 25 anos no ar como o verdadeiro jornal dos mineiros”, afirma a apresentadora e editora Carolina Saraiva. “Tenho muito orgulho do 'JA'”, revela.





“É uma responsabilidade muito grande. Há cinco anos cumpro esse desafio diariamente, assim como os outros profissionais do nosso setor de jornalismo, uma equipe enorme, pois não faço nada sozinha. Todos nós estamos conscientes de nossa responsabilidade com aquilo que a pessoa vê do outro lado da tela”, afirma Carolina.





Mário Neves, diretor de Marketing e Comercialização dos Associados, comemora os 25 anos do “JA”, afirmando que se trata “de um produto de extrema necessidade para o estado”.



“A Alterosa lançou um jornal voltado para o povo de Minas Gerais com uma cobertura que apenas ela entrega para a população mineira. O 'JA' é independente, dinâmico, extremamente informativo. Nessas duas décadas e meia, os maiores fatos que ocorreram no estado foram cobertos localmente.”









A partir de hoje, a editora e apresentadora Carolina Saraiva participará ao vivo dos programas da Alterosa para falar sobre a trajetória de 25 anos do “JA”. Ela também convidará o público a assistir a série de reportagens especiais que vai ao ar partir de segunda-feira (08/11), às 19h15.

Carolina estará no “Alterosa alerta”, apresentado por Thiago Reis e Renato Rios Neto; no “Alterosa agora”, comandado por Álvaro Damião; e no “Alterosa esporte”, apresentado por Leopoldo Siqueira, Isabel Guimarães e a bancada democrática.





O especial do “Jornal da Alterosa” vai relembrar algumas de suas coberturas mais importantes. Entre elas, a manifestação dos perueiros ocorrida em 2001, em BH; o caso do goleiro Bruno, condenado por assassinar a namorada Eliza Samudio (2010); as megamanifestações de 2013 em Belo Horizonte; a queda do Viaduto Guararapes, na Avenida Pedro I, em 2014, durante a Copa do Mundo; o rompimento das barragens em Mariana e Brumadinho, em 2015 e 2019; e a chegada da pandemia da COVID-19, a partir de 2020.