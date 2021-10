Cicinho, Mano, Benjamin Back e Emerson Sheik batem ponto às segundas no "Arena SBT" (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Fãs de futebol se acostumaram a acompanhar às segundas-feiras, às 23h30, no SBT/Alterosa, os lances da rodada do Brasileirão, as polêmicas dentro e fora de campo e as últimas notícias do esporte mais popular do planeta no “Arena SBT” sucesso que comemora um ano no ar sob o comando de Benjamin Back, o Benja. Fãs de futebol se acostumaram a acompanhar às segundas-feiras, às 23h30, no SBT/Alterosa, os lances da rodada do Brasileirão, as polêmicas dentro e fora de campo e as últimas notícias do esporte mais popular do planeta no “Arena SBT” sucesso que comemora um ano no ar sob o comando de Benjamin Back, o Benja.

“Vim fazer o 'Arena SBT' exatamente do jeito que ele está hoje. Com essa cara e esse formato. Um programa que mistura jornalismo e entretenimento, com linguagem, simples, direta e bom humor. É assim que a gente vê o futebol, como lazer. As pessoas têm que se divertir e não ficarem bravas com ele. Estou muito feliz por estarmos fazendo futebol para o povo”, declarou Benja, que também celebra um ano na emissora paulista.





“Sempre quis trabalhar na emissora do Silvio Santos, que, para mim, é o Pelé da televisão brasileira. O SBT é um canal focado no entretenimento, alto-astral, divertido e que proporciona lazer para o povo. Espero ficar aqui por muito tempo”, acrescentou o apresentador.





Mano, Cicinho e Emerson Sheik são os comentaristas do time do ''Arena SBT'', que, neste primeiro aniversário, recebeu muitos convidados especiais a cada semana, como Tite, Ronaldo Fenômeno e Cafu.





“O programa tem uma vibe superlegal entre os participantes. O ‘Arena SBT’ está bombando”, comemorou Mauricio Borges, o Mano. Neste primeiro ano no ar, vários momentos marcaram a atração, entre eles declarações polêmicas ou “maluquices” que arrancaram gargalhadas dos telespectadores.

“O momento que mais me marcou foi a aposta que eu perdi para o Benja e tive que vir fantasiado de Mulher Maravilha no programa. Ouço gracinhas até hoje por causa disso (risos)”, relembrou Mano.





Além do futebol, a cada semana o programa conta com uma participação musical, o que se tornou atração à parte.