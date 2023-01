Carolina Dieckmann se identifica com sua personagem em 'Vai na fé'

Benjamin (Samuel de Assis) e Lumiar (Carolina Dickmann) são casados na trama de Rosane Svartman, mas a relação deles enfrentará reviravolta (foto: Fábio Rocha/globo)





Carolina Dieckmann está de volta às novelas em “Vai na fé”, trama das 19h da Globo. O folhetim escrito por Rosane Svartman traz a atriz na pele da advogada criminalista Lumiar. Casada com Benjamin (Samuel de Assis), a personagem entra em conflito com o marido, que deseja tirar um ano sabático. Longe do formato desde o final de “O sétimo guardião” (Globo, 2018-2019), quando interpretou Afrodite, a atriz relata o que a motivou a aceitar o convite.









Além da questão do matrimônio, Lumiar despertou a curiosidade de Carolina por outra razão: a advogada não quer ser mãe. A atriz, que tem dois filhos, pensou que seria interessante interpretar alguém tão diferente. Na história, a vilã coloca o trabalho em primeiro lugar.





"Lumiar não quer ser mãe de jeito nenhum. E é uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade de entender na prática, por conta do sentimento. Quero compreender o que sente uma mulher que não possui esse desejo, já que eu sempre tive a maternidade tão aflorada", ressalta.

Sem refúgio

Na trama, Lumiar tem convivência difícil com os pais, Dora (Claudia Ohana) e Fábio (Zécarlos Machado). O casal mantém o Refúgio Paz de Lumiar, um local de contato com a natureza, mas a advogada não sente identificação com nada ali. Por causa das reviravoltas que sua vida dará, a vilã passará a questionar escolhas e a se aproximar da mãe.





"Ela vai ter uma coisa com a mãe, uma doença, eu acho, e isso me chamou a atenção porque perdi a minha mãe e tive processos emocionais muito ricos. A novela apareceu como a medida certa de assuntos que eu gostaria de falar através da minha profissão", revela.





O casamento de Lumiar e Benjamin entra em crise quando ele começa a questionar alguns aspectos da vida profissional. Após essa primeira discordância, a visão de mundo de Ben se transformará ainda mais, quando o mocinho sobreviver milagrosamente a um grave acidente de carro e reencontrar o amor do passado, Sol (Sheron Menezzes).

Fãs





Como Camila às voltas como câncer em 'Laços de família', atriz marcou a teledramaturgia brasileira (foto: Roberto Steinberger/Globo)

"É impossível fazer um quarteto se as relações entre os casais não forem fortes. Nesse momento, estou focada em Lumiar e Ben. Isso aumenta a possibilidade da divisão do público na torcida", entrega Carolina.

CENA ICÔNICA

Carolina Dieckmann, como a Camila de “Laços de família”, fez uma das cenas mais marcantes da teledramaturgia brasileira na trama escrita por Manoel Carlos. Diagnosticada com leucemia, Camila se entristece com os efeitos da quimioterapia e anuncia a decisão de raspar os cabelos. Com a música “Love by grace”, de Lara Fabian, ao fundo, a jovem passa pelo momento delicado e protagoniza as famosas imagens que, até hoje, emocionam telespectadores em todas as exibições do folhetim.