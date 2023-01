Guerra e Cidália sofrem atentado e crime movimenta semana de "Travessia"

Cidalia (Cássia Kis) e Guerra ( Humberto Martins ) sofrerão acidente na trama das 21h da Globo (foto: João Miguel Júnior/Globo)





Guerra (Humberto Martins) e Cidália (Cassia Kis) sofrerão um acidente nos próximos capítulos de “Travessia”. Na novela da Globo, os dois estarão no carro do empresário, quando o veículo capota após uma explosão. Então, Helô (Giovanna Antonelli) deduzirá que o pai de criação de Chiara (Jade Picon) foi vítima de atentado e investigará a situação. E Moretti (Rodrigo Lombardi) reagirá à notícia do que ocorreu com seu inimigo, sendo apontado como possível mandante.









Depois que Cidália não correr mais risco de morrer, Ari irá visitá-la. Antes disso, ele será advertido por Talita (Dandara Mariana) e Lídia (Bel Kutner) por sentar na cadeira de Guerra, querendo tomar as rédeas do negócio.





"Cidália conhece a vida da construtora como a palma da sua mão e tem grande preocupação em proteger o patrimônio daquele lugar. Ela sabe que precisa ficar de olho em Guerra e na relação dele com a filha Chiara", comenta Cassia Kis.