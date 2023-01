José Loreto quer fazer show como Lui Lorenzo quando 'Vai na fé' acabar

José Loreto se inspirou em Sidney Magal para criar Lui Lorenzo, o "amante latino" da novela "Vai na fé" (foto: Estevam Avellar/Globo)



José Loreto abusa da sensualidade para interpretar o cantor Lui Lorenzo em “Vai na fé”, novela das 19h da Globo. Na trama, a fama veio após a participação em um programa de calouros. No entanto, os tempos de glória ficaram no passado e, agora, ele pena para encher um pequeno teatro com fãs.









“Tem músicas inéditas do Lui Lorenzo na trilha sonora. São tão chicletes que quando gravo a cena, a equipe fica fervilhando. Minhas referências eram do Latino, mas com o corpo e a sensualidade do (Sidney) Magal. Também ouvi Luan Santana e usei ingredientes do Luis Miguel e do Ricky Martin. É uma colcha de retalhos”, detalha o ator.





Lui Lorenzo ganhou características de Sidney Magal porque Loreto quase interpretou o cantor no cinema. “Fiz preparação dois anos, porque ia gravar a biografia do Magal. Quando saí de 'Pantanal', tive pouco tempo e usei o que aprendi para o filme que não fiz”, revela. “Está sendo uma delícia contar essa história.”