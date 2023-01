Sheron Menezzes é a lutadora estrela de 'Vai na fé', que estreia na Globo

Ex-princesa do funk, Sol (Sheron Menezzes) vende quentinhas, é mãe de família e vai voltar aos palcos em "Vai na fé" (foto: Ellen Soares/Globo)

A trajetória da batalhadora Sol (Sheron Menezzes) é o fio condutor de "Vai na fé", novela das 19h da TV Globo que estreia nesta segunda-feira (16/1). Escrita por Rosane Svartman e dirigida por Paulo Silvestrini, a trama foca na mensagem de esperança, mesclando romance e humor.







''Acho importante a representatividade acontecer com a Sheron como protagonista, em uma família inteira preta'' Samuel de Assis, ator





“Estou adorando interpretar a Sol! Tenho me descoberto e entendido que consigo cantar e dançar. Eram desejos e vontades que tinha desde sempre, mas não fazia por medo. Agora eu posso”, afirma Sheron.





Na juventude, Sol frequentava festas sem o consentimento da mãe, Marlene (Elisa Lucinda). Ficou conhecida como a princesa do baile funk. Quando recebe convite para trabalhar com o cantor Lui Lorenzo (José Loreto), ela reencontra Benjamin (Samuel de Assis), por quem se apaixonou na adolescência. Assim, se vê dividida entre dois amores.





“Meu personagem representa o motorista de aplicativo, o porteiro, o pedreiro. Ele é essa pessoa que vai à luta com muita fé, respeito e determinação. É um trabalho bonito”, conta o ator Che Moais.





Enquanto Sol criava as filhas Jenifer (Bella Campos) e Duda (Manu Estevão) com Carlão, Ben se casou com Lumiar (Carolina Dieckmann) e prosperou como advogado.





Porém, um acidente de carro o faz repensar alguns aspectos da vida, o que afeta sua relação com a mulher e também com a profissão. Além disso, seu melhor amigo, Theo (Emilio Dantas), nutrirá sentimentos por Sol, apesar de estar casado com Clara (Regiane Alves).





“O Theo é ansioso, atira para tudo que é lado. Existe a vontade de crescer, mas o personagem tem um lado diferente, pois é um vilão para fora, extrovertido, que eu não tinha feito ainda”, comenta Emilio.





Samuel de Assis elogia Benjamin, o personagem dele. “Ben é um cara demais! É um advogado bem-sucedido que está cansado dessa vida. Ele quer tirar um ano sabático e realizar o sonho de adolescente: virar professor do ensino público. A preparação foi linda. Esse personagem é diferente de tudo que já fiz”, afirma.



Advogado bem-sucedido, Benjamin (Samuel de Assis) quer realizar o sonho de ser professor de escola pública (foto: João Miguel Junior/Globo)



Representatividade para os negros

O ator chama a atenção para o destaque dos negros no folhetim. “Acho importante a representatividade acontecer com a Sheron como protagonista, em uma família inteira preta. Eu não me via na televisão quando era menor”, observa Assis.





A novela defende a esperança e Samuel, que tem o candomblé como religião, diz que a fé nunca lhe faltou.





“Minha mãe de santo diz que o universo não entende o 'não'. Ele só compreende quando falamos que queremos algo. Fé é acreditar e ter esperança. Se não acreditasse em mim, não estaria aqui. Ter fé é possuir esperança em si e no outro. Isso faz a gente caminhar”, afirma.

Evangélica e guiada pela fé, Sol vende quentinhas para sustentar a família, diante do desemprego do marido Carlão (Che Moais). Tudo muda para ela quando tem oportunidade de trabalhar no mundo artístico.