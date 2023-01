Juliette participa do 'Programa Eliana' e revela como a fama mudou sua vida

Juliette e Eliana gravaram o programa deste domingo no Rio de Janeiro (foto: Leonardo Thomaz/SBT)

Juliette Freire, a ex-BBB que virou cantora, é a convidada deste domingo (15/1) do "Programa Eliana", que começa às 15h no SBT/Alterosa. A morena venceu o "Big brother Brasil" (Globo) em 2021, edição marcada por "barracos" protagonizados por Karol Conká, Camilla de Lucas, Pocah, Gilberto e Lucas Penteado, entre outros. Enquanto rolava o festival de "cancelamentos", a paraibana simpática conquistou de vez o público.





Sob os holofotes, denunciou o preconceito contra os nordestinos e defendeu o sotaque de sua terra, rejeitado em dublagens.

Eliana com Juliette e suas amigas de Campina Grande (foto: Viktor Kotiewicz/SBT)

Família e dignidade

A trajetória da advogada, maquiadora e influencer, de 33 anos, que saiu num piscar de olhos do anonimato para a fama, é relembrada na conversa com Eliana que vai ao ar hoje.





“Dei dignidade à minha família. Não dei nada de luxo, nada de excesso que eles não conseguissem administrar. Dei dignidade, saúde, educação e moradia, o que a gente não tinha”, afirmou Juliette.





As gravações do programa foram realizadas no Rio de Janeiro. Juliette maquiou Eliana, soltou a voz e recebeu a visita surpresa de Monalisa, Naná e Camila, amigas dos tempos de Campina Grande (PB). O quarteto mata as saudades e participa das brincadeiras do programa.





Juliette também foi desafiada a encarar o quadro “Cardápio surpresa”, provando pratos da chef Andreia Pimentel com ingredientes para lá de diferentes, sem saber o que estava sendo servido.