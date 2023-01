Inédita, novela "Três vezes Ana" estreia nesta segunda no SBT/Alterosa

Ana Lúcia (Angelique Boyer) e Marcelo (Sebastian Rulli) formam o casal romântico do novo folhetim das 18h (foto: Televisa/SBT/divulgação)





“Três vezes Ana”, novela estrelada por Angelique Boyer, Sebastian Rulli, David Zepeda e Pedro Moreno, estreia nesta segunda-feira (30/1), na faixa das 18h, no SBT/Alterosa.





Nos primeiros dias, ele será exibido em dobradinha com os últimos capítulos de “Vencer o desamor”.





A trama narra a história da família das trigêmeas Ana Laura, Ana Lúcia e Ana Letícia, todas vividas por Angelique Boyer , que, há 20 anos, durante uma viagem de carro, sofre grave acidente e o veículo cai em um rio.

Os pais morrem no local, Ana Laura perde uma perna e Ana Lúcia fica inconsciente, sendo arrastada pela correnteza. Apenas Ana Letícia, que causou o desastre, sai ilesa.





Soledade, mulher triste e solitária desde a morte da filha, encontra Ana Lúcia na beira do rio e a leva para sua casa. Sabe a origem da menina, mas se aproveita de que ela não tem lembranças da família para mantê-la ao seu lado e fazê-la acreditar que é sua filha.







Embora todos pensem que Ana Lúcia está morta, Ernestina, a avó, e Mariano, o tio, não desistem de procurá-la. Os anos passam e a família ainda mantém viva a esperança de encontrá-la com vida.





QUEM É QUEM

Ana Laura (Angelique Boyer) – É a mais doce e a mais calada das trigêmeas. É muito introvertida, personalidade que desenvolveu desde que perdeu uma perna no acidente que sofreu com a família na infância. Insegura, não aceita o amor por se julgar inferior aos demais. Tem estranhos pressentimentos e, diferentemente de Ana Letícia, deseja encontrar Ana Lúcia, a irmã que se perdeu no acidente.





Ana Lúcia (Angelique Boyer) – É doce, encantadora, nobre, generosa, alegre e cheia de vida. Ela cresceu em um pequeno povoado ao lado de sua mãe, Soledade. Ana Lúcia ignora sua verdadeira origem. Ela é a trigêmea que desapareceu no acidente fatal, no qual perdeu seus pais. Tem grandes dotes para a dança e para ginástica acrobática. Tem recorrentes sonhos e pesadelos, onde vê três meninas. Além disso, tem pressentimentos que não consegue explicar.





Ana Letícia (Angelique Boyer) – É caprichosa, insensível, invejosa e manipuladora. Com o passar dos anos, se converteu em mulher muito bonita, sabe que os homens se sentem atraídos por ela e utiliza seus encantos para conseguir o que deseja. É casada com Marcelo Salvaterra, a quem manda assassinar quando ele interfere em seus ambiciosos planos.





Marcelo (Sebastian Rulli) – Atraente, inteligente e de grande coração. Se casou com Ana Letícia sem saber quem ela realmente é. Quando está prestes a encontrar Ana Lúcia, a trigêmea perdida, Ana Letícia dá ordens para assassiná-lo. Ele sobrevive ao atentado, mas perde a memória. Sua única lembrança é o rosto de uma mulher muito bonita. Ele é acolhido por dona Remédios, que decide chamá-lo de Marcelo de Santiago. Quando Santiago vê Ana Lúcia, surge um grande amor, interrompido quando ele recupera a memória. Santiago lutará para conseguir se divorciar de Ana Leticia, pois descobriu o verdadeiro amor com Ana Lúcia.





Ramiro (David Zepeda) – Filho de Edmundo, o administrador dos bens da família Alvares. É trabalhador, lutador e estudioso e vai se formar em direito. Apaixona-se perdidamente por Ana Laura, mas ela o despreza por causa do problema físico que a atormenta. Seu amor é puro e lutará por Ana Laura, apesar do pai se opor à relação.





Isac (Pedro Moreno) – Ambicioso e sem escrúpulos. Não suporta a pobreza em que vive e tem vergonha de seu pai, Tadeu, e de seu irmão, Xavier. Conhece Ana Letícia e, de imediato, o lutador se sente atraído por ela, mas Ana Leticia o despreza. Ele descobre que Ana Leticia não tem limites e seus mais obscuros segredos, transformando-se em cúmplice e amante dela.





Soledade (Blanca Guerra) – É a mulher humilde e solitária que há muitos anos encontrou uma garotinha perdida na beira do rio e, desde então, cuida dela como se fosse sua filha. Soledade se dedica de corpo e alma a educar Ana Lúcia e esconde dela a verdade sobre sua origem, com medo de que ela descubra tudo e decida procurar sua verdadeira família.





Evaristo (Éric del Castillo) – Parece confiável, mas, na verdade, é má pessoa. Ambicioso e cruel, ele trabalha como investigador na agência de Marcelo Salvaterra e recebe dinheiro de Ana Letícia para assassinar o chefe e impedi-lo de encontrar Ana Lúcia.





Mariano (Ramiro Fumazoni) – Após a morte de seu irmão, ficou responsável por suas sobrinhas Ana Laura e Ana Letícia. Ele tinha planos de se casar com Jennifer, mas pouco antes da união a noiva faleceu.