Sucesso, Menina Fantasma no elevador está de volta ao SBT/Alterosa

Personagem vai assustar, 10 anos depois de sua estreia (foto: Gabriel Cardoso/SBT )

Gargalhada e susto! Neste domingo (6/3), a partir das 20h, no "Programa Silvio Santos", no SBT/Alterosa, a nova versão da Menina Fantasma estreia no quadro "Câmeras escondidas", 10 anos depois do sucesso da primeira versão, que conquistou o público.









Patricia recebe ainda no palco o cantor Naldo Benny e sua esposa Ellen Cardoso no “Jogo do casal famoso”. Já no “Jogo das 3 pistas”, a disputa promete ser acirrada entre Fefito e Thiago Rocha. Os jornalistas participam do game e conversam a respeito de suas carreiras com a apresentadora.





O “Programa Silvio Santos” segue com o “Jogo dos pontinhos”, que nesta semana terá Juliana Oliveira, Helen Ganzarolli, Mara Maravilha, Flor Fernandez, Cartolano e Alexandre Porpetone, mais uma vez caracterizado de Tiago Abravanel.