Pratos típicos de Minas revelam memórias afetivas

“Sabor & afeto”. Há nome mais perfeito para um programa que busca retratar a cultura mineira e sua diversidade através de deliciosos pratos típicos espalhados pelo estado? Todos nós temos (que seja) uma lembrança dos almoços de domingo, dos cafés da tarde e de toda a família se reunindo à mesa para prosear e saborear um pratão de feijoada, um pãozinho de queijo, um biscoitinho caseiro ou qualquer outra delícia culinária que somente nós, mineiros, sabemos fazer.









“Uma das questões que está muito presente na culinária atual é a confort food (comida confortável). A cozinha mineira possui isso no seu DNA: o movimento de não apenas preparar o alimento, mas pensar em como a comida é servida e qual é a sua história. O acolhimento está intrínseco na culinária”, declara Esperança.





De acordo com Ike Yagelovic, diretor de Conteúdo e Programação da Empresa Mineira de Comunicação (EMC), que encabeça as mudanças da programação da emissora pública, o objetivo é partir dos pratos típicos de cada localidade para narrar as histórias e explorar a cultura das várias regiões do estado.





“O mineiro nunca recusa quando batemos em sua porta pedindo um copo d’água. E quando ele te chama para a cozinha, pode saber que você já é de casa. A cozinha representa isso: o acolhimento e a hospitalidade típicos do mineiro, reconhecidos mundialmente”, conta Ike.



"A nossa comida tem identidade e dono: a dona Maria, que faz sua receita de quatro gerações e cozinha em seu cantinho, assim como sua mãe e sua avó faziam" Esperança, chef e apresentadora



“Sabor & afeto” não contempla apenas as delícias da culinária de Minas. O primeiro bloco de cada episódio é dedicado a contar a história – em parte, pelo menos – da localidade visitada, suas atrações turísticas, tradições e curiosidades. “Vamos até a cidade e conhecemos os personagens que vão nos revelar histórias, que são memórias afetivas, receitas de família e mostrar o que tem lá”, aponta Caroline Ramos, gerente de Produção da Rede Minas.





O segundo segmento une a cultura e a comida, narrando a importância da culinária para o local através de chefs e especialistas.





“A nossa comida tem uma identidade e um dono: a dona Maria, que faz sua receita de quatro gerações e cozinha em seu cantinho, assim como sua mãe e sua avó faziam”, afirma a chef Esperança.





Já na terceira parte, Esperança reproduz um prato típico, mas sempre com alguma novidade. A chef conta que se surpreendeu com a repercussão positiva que o programa e os preparos dos pratos estão gerando. Em suas férias, teve a oportunidade de visitar alguns dos locais que já abordou e provar algumas das receitas produzidas.





Os produtores também ressaltam a importância da culinária mineira – que está para se tornar patrimônio cultural – para a subsistência da população. “É um ponto fundamental para a economia do estado, para a geração de emprego e renda, além ds fixar o homem e a mulher em sua terra”, afirma Yagelovic.

