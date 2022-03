'Bake off Brasil celebridades' terá Sebastian e Sula Miranda

Cantora será uma das participantes da disputa do SBT/Alterosa (foto: Francisco Cepeda/SBT)





O reality “Bake Off Brasil Celebridades” estreia segunda temporada neste sábado (5/3), às 22h30, no SBT/Alterosa. Durante nove semanas, 16 famosos vão se aventurar no mundo da confeitaria e enfrentar desafios na cozinha do reality. Quem comanda a disputa é a apresentadora Nadja Haddad, que terá a companhia de dois jurados, a chef confeiteira Beca Milano e o padeiro francês Olivier Anquier. Entre os participantes está a cantora Sula Miranda. Com mais de 30 anos de estrada, a Rainha dos Caminhoneiros já gravou mais de 18 discos e é um dos nomes expressivos da música sertaneja no país.

Além dos dois, a segunda temporada do "Bake off Brasil celebridades" terá os atores Carlo Porto, Diego Montez, Nicholas Torres, e Vincenzo Richy; as atrizes Bianca Rinaldi, Júlia Olliver, Karina Bacchi e Suzana Alves; a apresentadora Íris Stefanelli; o cantor Afonso Nigro; a Miss Brasil Marthina Brandt; o modelo Gui Napolitano; e os jornalistas Érica Reis e Marcelo Torres. Outro famoso que vai participar do reality é Sebastian, que, na década de 1990, ficou famoso ao virar garoto propaganda de uma rede de lojas de departamento. Mas a carreira de ator começou bem antes, aos 12 anos, fazendo teatro e grandes musicais.





Dispostos a mostrar que também podem dar um show na produção de doces e bolos, a cada semana os artistas enfrentarão dois desafios: criativo e técnico, sendo o primeiro com uma temática única e receitas exclusivas. No segundo, todos recebem a mesma receita e deverão segui-la com fidelidade. Ao final de cada episódio, o melhor do dia recebe o cobiçado “Avental azul” de mestre confeiteiro, enquanto outros dois participantes são eliminados.



O vencedor do programa leva o renomado “Avental preto” e o título de Melhor Celebridade Confeiteira do Brasil. Todos os participantes do programa foram testados antes da participação e liberados após resultado negativo para a COVID-19.