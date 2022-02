Gaby Amarantos vive a euforia da primeira novela

Gaby Amarantos diz que se sente ''um polvo, com vários braços'' ao se dividir entre os ofícios de cantora, apresentadora e atriz (foto: João Miguel Júnior/Globo )





A personagem Emília marca a estreia de Gaby Amarantos como atriz de novela em “Além da ilusão”, trama das 18h da Globo. Artista múltipla, a também cantora e apresentadora interpreta a mulher forte que sonha com o dia em que irá viajar pelo mundo, estar em festas chiques e ser a Rainha do Rádio. A vida da esposa do operário Cipriano (Cláudio Gabriel) mudará radicalmente quando ela passar a frequentar o cassino e conhecer o falido bon vivant Enrico (Marcos Veras).





CARMEN MIRANDA



Além de atuar, Gaby tem outra tarefa importante em “Além da ilusão”: cantar o tema de abertura. Segundo a intérprete de Emília, a regravação da canção “Tic-tac do meu coração”, conhecida na voz de Carmen Miranda (1909-1955), é convidativa ao público. A artista torce para que a música traga boa sorte ao folhetim escrito por Alessandra Poggi e dirigido por Luiz Henrique Rios.





A cantora é considerada pé-quente porque “Ex mai love”, tema de “Cheias de charme” (2012), explodiu pelo Brasil. "O artista é múltiplo neste país. Está na hora de a sociedade entender que fazemos várias coisas. Tem gente que interpreta, pinta, canta, tem banda, escreve, dirige, fotografa. Estou muito feliz de cantar a música da abertura da novela", afirma.



Vale a pena ressaltar que, na TV, ela também se destacou como técnica do “The voice kids”, além de trabalhos no GNT, entre eles a apresentação de “Diálogos GNT – Isso é coisa de preta”.





Em “Além da ilusão”, Emília começa trabalhando como copeira na casa de Violeta (Malu Galli) e Matias (Antonio Calloni). Porém, ela tem ambições maiores que são incompreendidas pelo marido e causará uma série de conflitos entre eles.





"Estou me sentindo abençoada. É a euforia da primeira novela. Ouço dos meus colegas que dei sorte de estar com elenco, autora e diretor maravilhosos. E não quero mais fazer se não for assim com uma equipe coesa e unida", ressalta.









Cantora se destacou como técnica do programa ''The voice kids'', no qual teve a companhia de Carlinhos Brown e Michel Teló (foto: Isabella Pinheiro/Gshow)

“Além da ilusão” simboliza o início de mais uma etapa da carreira de Gaby. Apesar de já ter atuado antes e feito participações especiais como ela mesma em outras produções, conta que chegar às novelas oficializa a faceta como atriz perante os fãs.

FRIO NA BARRIGA

Veterana nos palcos, Gaby ainda sente frio na barriga. Além disso, elogia o desempenho de atores mirins, como Nicolas Parente, que faz o filho de Emília, João."As crianças são fofas, profissionais, dispostas e é lindo de ver. Me sinto criança também. Atuei desde cedo, mas, ao fazer novela, parece que você se torna atriz perante o público brasileiro", avalia.