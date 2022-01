Sergio Marone (ao centro) apresenta nova rodada do reality, que estreia neste sábado (8/1) (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

A nova temporada de “Mestres da sabotagem” estreia neste sábado (8/1), às 22h30, no SBT/Alterosa. Comandado por Sergio Marone, o programa recebe artistas nos novos episódios, além dos participantes anônimos. A cada semana, quatro concorrentes disputam prêmio de até R$ 25 mil.



LEIA MAIS 04:00 - 06/01/2022 '''King Richard: Criando campeãs'' pode dar o primeiro Oscar a Will Smith

04:00 - 06/01/2022 Ben Affleck interpreta um tiozão no novo filme de George Clooney

04:00 - 07/01/2022 Confira as novidades das franquias 'Chicago', 'Law & Order' e 'FBI'



A cada episódio, o caminho para conseguir os R$ 25 mil exige bons pratos e desenvoltura para contornar as maiores sabotagens dentro da cozinha, como perder ingredientes, ficar sem fogo ou ser obrigado a usar os piores utensílios culinários. São três rodadas de desafios gastronômicos em que os cozinheiros têm pouco tempo para entregar os melhores pratos enquanto sabotam e são sabotados.



Antes e durante os desafios, são realizados leilões de produtos e ingredientes bem inusitados. O cozinheiro que der o maior lance terá o poder de sabotar um concorrente.



A nova temporada de “Mestres da sabotagem” estreia neste sábado (8/1), às 22h30, no SBT/Alterosa. Comandado por Sergio Marone, o programa recebe artistas nos novos episódios, além dos participantes anônimos. A cada semana, quatro concorrentes disputam prêmio de até R$ 25 mil.Os competidores batalham em três provas eliminatórias, mas só um deles sai de lá com o dinheiro que sobra das sabotagens feitas contra os adversários. E nesta nova safra não faltará açúcar. Todos os pratos são deliciosas guloseimas – uma receita doce com ingredientes normalmente usados em pratos salgados, um bolo e uma adaptação de receita clássica de chocolate e cereja. Os chefs confeiteiros Dário, Núbia, Michael e Priscilla encaram sabotagens que parecem confortáveis, mas que se revelam bem amargas.A cada episódio, o caminho para conseguir os R$ 25 mil exige bons pratos e desenvoltura para contornar as maiores sabotagens dentro da cozinha, como perder ingredientes, ficar sem fogo ou ser obrigado a usar os piores utensílios culinários. São três rodadas de desafios gastronômicos em que os cozinheiros têm pouco tempo para entregar os melhores pratos enquanto sabotam e são sabotados.Antes e durante os desafios, são realizados leilões de produtos e ingredientes bem inusitados. O cozinheiro que der o maior lance terá o poder de sabotar um concorrente.

Saber administrar o dinheiro no momento da compra e identificar qual adversário vai se dar mal com as sabotagens são estratégias indispensáveis nos leilões. Cada lance pode significar centenas de reais perdidos, mas também investidos em sabotagens que podem eliminar os oponentes.



O vencedor do episódio recebe o valor que restar em seu bolso após os leilões. “Mestres da sabotagem” reúne disputas, receitas saborosas, leilões eletrizantes e, claro, muitas sabotagens. A produção é uma parceria com o Discovery Home & Health,