Daniela Filomeno visita cidades históricas no 'CNN Viagem e Gastronomia'

Daniela Filomeno mostrará Tiradentes em seu programa na CNN (foto: CNN/divulgação)

Quer passear sem sair do sofá? Daniela Filomeno, apresentadora do programa “CNN Viagem e Gastronomia”, mostra roteiros de encher os olhos, visitando o Brasil e o mundo. Em 29 de janeiro, a nova temporada começou por Ruanda, na África. Minas Gerais está na agenda de Dani, que vai mostrar as cidades históricas – ela foi a Tiradentes, Congonhas, São João del-Rei, Ouro Preto, Sabará e Mariana. Bateu ponto em vários cartais-postais mineiros, entre eles a ouro-pretana Basílica Nossa Senhora do Pilar e a Mina da Passagem, em Mariana.Aliás, a apresentadora fez questão de conhecer – por dentro – o lago no interior da Mina da Passagem, que se formou devido ao alagamento de um dos túneis. Como Daniela tem curso de mergulho e estava acompanhada de profissionais experientes, foi seguro “desbravar” as águas geladas. Diz ela que foi “sensacional” e “desafiante” entrar ali, no frio e no escuro.Não é a primeira vez que a repórter mostra Minas em seu programa. No ano passado, ela esteve em BH, eleita cidade criativa da gastronomia pela Unesco, e se esbaldou no Rei do Torresmo, Xapuri, Bar da Loira e nos mercados Novo e Municipal.O “CNN Viagem & Gastronomia” é exibido aos sábados, às 21h, na CNN Brasil, com horários alternativos no sábado (às 4h50) e domingo (às 2h20, 13h e 18h). No YouTube, o programa vai ao ar ao vivo (sábado, às 21h) e é disponibilizado on demand na sequência. Além de Minas, os outros roteiros do Sudeste nesta temporada são o Rio de Janeiro e São Paulo.