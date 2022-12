Ex-diretor da Globo, Dennis Carvalho é internado em estado grave no Rio

Dennis Carvalho trabalhou na TV Globo por mais de 45 anos (foto: TV Globo/Reprodução)





Também é diretor do musical "Clube da Esquina: Os Sonhos Não Envelhecem", que estreou em Belo Horizonte neste ano. Leia mais: O extraordinário (e esquecido) caso do sequestro do caixão de Charles Chaplin O artista trabalhou na TV Globo por mais de 45 anos e deixou a emissora em 2021. Há rumores de uma possível negociação contratual com a rede de streaming HBO Max. Ele dirigiu filmes e novelas, como Roda de Fogo, Vale Tudo, Celebridade, Paraíso Tropical e Lado a Lado.Também é diretor do musical "Clube da Esquina: Os Sonhos Não Envelhecem", que estreou em Belo Horizonte neste ano.

Como ator, ele estreou na primeira versão de Roque Santeiro, que foi censurada pela Ditadura Militar.



Dennis tem quatro filhos: Leonardo Carvalho, Guilherme Carvalho, Tainá Carvalho, Luiza Carvalho.

O diretor e ator Dennis Carvalho, de 75 anos, foi internado em estado grave nesta quarta-feira (28/12).O artista foi para o Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, com um quadro “muito delicado” de septicemia, uma infecção generalizada. As informações do jornal O Globo.