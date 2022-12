Cantora mineira Keilla Júnia disputa amanhã a final do 'The voice'

Keilla Júnia pode ganhar prêmio de R$ 500 mil se vencer o 'The voice' 2022, nesta quinta-feira (29/12) (foto: Acervo pessoal)

A mineira Keilla Júnia, de 18 anos, disputará a finalíssima do reality “The voice” nesta quinta-feira (29/12), na TV Globo, logo depois do capítulo “Travessia”. O programa será exibido ao vivo.





Keilla foi classificada no programa da última terça-feira à noite, interpretando “I have nothing”, de Whitney Houston. Ela faz parte do time de Michel Teló.



Keilla vai concorrer com a baiana Mila Santana (do time de Gaby Amarantos), que cantou “And I'm telling you”, sucesso de Jeniffer Hudson; Bell Lins, de Brasília, do time de Iza, que interpretou “I'll never love again”, de Lady Gaga; e o fluminense Juceir Jr., do time de Lulu Santos, que defendeu “Perfect”, canção de Ed Sheeran.



Nascida e criada em Matozinhos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Keilla Júnia começou a cantar aos 13 anos em casamentos e eventos de sua cidade.



No material divulgado por sua equipe, ela diz que estudar é sua meta e a música sua trilha.



“O estudo continuará sendo constante em minha vida, pois somente com ele chegarei a mais lugares. Claro que a vontade de vencer tanto no programa quanto na vida é cada vez mais forte, mas, para isso, continuarei na trilha da música, em busca de realizar e fazer acontecer tudo o que sempre quis com humildade e carisma, que são qualidades passadas da minha família para mim”, afirma Keilla.

O vencedor do reality vai ganhar o prêmio de R$ 500 mil e assinará contrato com a Universal Music.