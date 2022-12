Show da posse de Lula reunirá 60 artistas na Esplanada dos Ministérios

Fernanda Takai vai se apresentar no show 'Outra vez cantar' (foto: Weber Pádua/divulgação)

A posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá shows de artistas do pop, funk e MPB. O Festival do Futuro, que ocorrerá na Esplanada dos Ministérios em 1º de janeiro, ganha dois palcos para receber apresentações no período da manhã, das 10h às 13h, e da noite, a partir das 18h30.





Os palcos foram nomeados em homenagem a Elza Soares e Gal Costa, que morreram em 2022. Segundo os organizadores, o evento deve receber cerca de 300 mil pessoas. De Minas, participarão do evento Fernanda Takai, Aline Calixto, Renegado e Urias.

O festival se divide em três shows com montagens específicas, além de artistas que encabeçam apresentações com convidados.

Pabllo Vittar prometeu se apresentar na posse de Lula e cumpre a palavra (foto: Valerie Macon/AFP)

No show “Amanhã vai ser outro dia”, estão confirmados Aline Calixto, Fernanda Abreu, Jards Macalé, Maria Rita, Martinho da Vila, Paula Lima, Leoni, Renegado, Rogeria Holtz, Teresa Cristina, Romero Ferro, Zélia Duncan e Delacruz.



Já em “Futuro ancestral” se reunirão Drik Barbosa, Marissol Mwaba, Ellen Oléria, Fioti, Gog, Rael, Rappin Hood e Salgadinho.



O Festival do Futuro terá também o show “Outra vez cantar”, que junta Fernanda Takai, Tulipa Ruiz, Thalma de Freitas, Lue e Flor Gil.



Completam a apresentação os cantores Chico César, Geraldo Azevedo, Johnny Hooker, Lirinha, Marcelo Jeneci, Odair José, Otto, Paulo Miklos e a banda Francisco El Hombre.

Martinho da Vila será uma das atrações do show 'Amanhã vai ser outro dia' (foto: Marcos Hermes/divulgação)

Alguns artistas subirão ao palco com convidados. A cantora Gaby Amarantos, por exemplo, se apresenta ao lado de Jaloo, Kaê Guajajara e Aíla. A cantora Pabllo Vittar, que há anos dizia que participaria da posse do presidente eleito, canta com Lukinhas e Urias.



Kleber Lucas, cantor de música cristã, convidou para seu show Clovis, MN MC, Leonardo Gonçalves e Sarah Renata.



A banda Baianasystem fará performance com a futura ministra da Cultura Margareth Menezes. No mesmo formato, Duda Beat se une a Luedji Luna, Zé Ibarra, Doralyce e Almério. Trazendo funk, Valesca Popozuda se apresenta com Mc Marks e Mc Rahell.



A organização do Festival do Futuro informou que todos os shows serão acessíveis a pessoas com deficiência, com equipes de assistência, placas de sinalização, intérpretes de libras e banheiros com acessibilidade.

FESTIVAL DO FUTURO



Aline Calixto



Fernanda Abreu



Jards Macalé



Maria Rita



Martinho da Vila



Paula Lima



Leoni



Renegado



Rogeria Holtz



Teresa Cristina



Romero Ferro e Zélia Duncan



Delacruz





. “Futuro ancestral”



Drik Barbosa



Marissol Mwaba



Ellen Oléria



Fioti



Gog



Rael



Rappin Hood



Salgadinho



Ingrid Silva





. “Outra vez cantar”



Alessandra Leão



Chico César e Geraldo Azevedo



Fernanda Takai



Francisco El Hombre com Lue



Flor Gil



Johnny Hooker



Lirinha



Marcelo Jeneci



Odair José



Otto



Paulo Miklos



Tulipa Ruiz



Thalma de Freitas



Kleber Lucas com Leonardo Gonçalves, Clovis, Mn Mc e Sarah Renata



Gaby Amarantos com Aila, Kaê Guajajara e Jaloo



Baiana System com Margareth Menezes



Duda Beat com Almério, Doralyce, Luedji Luna e Zé Ibarra



Valesca Popozuda com Mc Marks e Mc Rahell



Juliano Maderada com banda



Pabllo Vittar com Lukinhas e Urias