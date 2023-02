"As redes sociais são o que eu e a Guiga temos em comum", diz Mel Maia

Para viver Guilhermina, a Guiga, Mel Maia se inspirou em Lucrécia (Danna Paola), de "Elite", na Netflix (foto: Fábio Rocha/GLOBO) "Guiga Possui um lado bom e outro ruim. O jeito que fala também é engraçado, por ser diferente na rede social da forma como se apresenta na vida real" Mel Maia, atriz





Mel Maia dá vida à influenciadora Guilhermina, a Guiga, em "Vai na fé", trama das 19h da Globo. Longe das novelas desde 2019, quando integrou o elenco de "A dona do pedaço", a atriz está de volta na pele de uma estudante de direito. A jovem é fashionista e usa os seguidores para se promover. Por ser arrogante e fútil, acaba se tornando rival da bolsista Jenifer (Bella Campos) na universidade.









Guiga não sente o menor constrangimento ao fazer publicações de parcerias pagas disfarçadas, como se não estivesse sendo remunerada. Além disso, recomenda produtos de procedência duvidosa. Porém, a vida dela muda quando sofre com a prisão do pai, Emílio (Bruno Padilha), que cometeu um sério crime financeiro.





INSPIRAÇÃO





"No início, as pessoas vão achar que Guiga não tem sentimento, é superficial, mas ela descobre que sente coisas que nem sabia depois do lance do pai. A partir daí, começa a ter fé em alguns assuntos e acontecem coisas que ela não espera", conta a atriz.





Na busca por inspiração para criar o estilo de Guiga, Mel revela que teve a influência da personagem Lucrécia (Danna Paola), de “Elite”, série da Netflix. Já a figurinista da novela, Sabrina Moreira, teve como primeira referência a blogueira italiana Chiara Ferragni, com visual bem patricinha, repleto de peças de grife.





"Guiga é aquela que a gente ama odiar, tem personalidade forte. Possui um lado bom e outro ruim. O jeito que fala também é engraçado, por ser diferente na rede social da forma como se apresenta na vida real", comenta.





COMPARAÇÃO





Assim que Mel foi confirmada em “Vai na fé” como uma influenciadora, as pessoas começaram a comparar Chiara, interpretada por Jade Picon em “Travessia”, com Guiga. Mas, para Mel, apenas o figurino de ambas tem semelhanças. "Não estou acompanhando 'Travessia' e nem essa personagem. De personalidade, não sei se tem algo em comum, mas o estilo de se vestir é parecido", admite.