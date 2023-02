Emílio Dantas admite que errou ao protagonizar "Segundo sol"

Emílio Dantas se arrepende de ter vivido Beto Falcão:"Foi muito errado... A Bahia tem 95% de pretos, e quem deveria ter contado essa história era um preto" (foto: César Alves/globo)



Emílio Dantas, que nos últimos anos vinha participando de séries como "Todas as mulheres do mundo", "Amor e sorte" e "Sob pressão", ri das comparações entre Theo, o empresário que interpreta em "Vai na fé", e Rubinho, de "A força do querer". Dois personagens que ele mesmo chama de "canalhas". "Eles são, né? O Rubinho era um cara não tão carismático, mais introspectivo e ambicioso. Acho o Theo mais perigoso (risos)", opina.









"Foi muito errado eu ter feito o Beto Falcão. Não por conta do autor (João Emanuel Carneiro), ou pela empresa (Globo). É que não condiz com a realidade. A Bahia tem 95% de pretos, e quem deveria ter contado essa história era um preto. Acordei para isso muito tarde."

GÊMEOS

Entretanto, aos 40 anos, Emílio muda até o tom da voz quando fala dos gêmeos Roque e Raul, de 1 ano, frutos de seu relacionamento de quase oito anos com a atriz Fabiula Nascimento. "Eles me trouxeram leveza. Me sinto bem mais calmo, o nível de ansiedade diminuiu. Meus filhos me fizeram sair de uma quase depressão em que perdi 12 quilos por conta da pandemia e também desse governo", diz.





Foi "este governo", aliás, que fez com que Emílio e o pai, também Emílio, cortassem relações. "Fiquei os últimos quatro anos (tempo em que o país esteve sob a gestão de Jair Bolsonaro) sem falar direito com o meu pai. A política nos afastou. Sofri quatro anos porque sempre tive muita gratidão por ele e nós perdemos afinidades, um elo importante e construído por memórias afetivas, que tenho muitas ao lado dele."

POLÍTICA

Mais uma vez, Roque e Raul interferem positivamente na história de vida de Emílio. "Por conta dos garotos, a gente voltou a conversar sobre vários assuntos e temas. Menos política. Ele evita e não quer falar, mas viver é um ato político. Tenho procurado respeitar e esperar o tempo dele", afirma. (Folhapress)