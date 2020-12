Manoela Aliperti fala sobre cena de sexo com Dira Paes em As five

Cena de sexo entre Alice (Dira Paes) e Lica (Manoela Aliperti) em As fives teve grande repercussão na web (foto: globoplay/reprodução )



Manoela Aliperti vibrou com a oportunidade de poder dar vida à determinada Lica pela segunda vez, na série As five, com episódios semanais disponíveis às quintas-feiras no Globoplay. Na plataforma de streaming, a personagem de Malhação – Viva a diferença ainda vive dentro da bolha de seus privilégios, mas tenta amadurecer. Enquanto na trama adolescente, reprisada pela Globo atualmente, Lica está começando o envolvimento romântico com Samantha (Giovanna Grigio), no spin-off o casal terminou. Porém, a filha de Marta (Malu Galli) tem tentado se reaproximar da ex-namorada.





Segundo Manoela, Lica é uma mulher com muitos traços de adolescente à flor da pele. Por isso, a personagem costuma agir de forma impulsiva muitas vezes. Em um dos episódios de As five, a jovem se envolveu com a jornalista Alice, interpretada por Dira Paes, que era casada e escondeu esse fato dela. A cena de sexo das duas gerou burburinho nas redes sociais e teve grande repercussão na web.





No entanto, a atriz ressalta que o mais legal foi receber o retorno positivo dos fãs sobre a delicadeza da sequência. "Ouvi algumas pessoas comentarem que gostaram da sutileza da cena da Alice e da Lica no quarto, de como a relação entre elas não estava hipersexualizada. Compartilho dessa sensação", comenta.





Por seu lado, Dira Paes declarou à colunista Patrícia Kogut, de O Globo, que ficou feliz com a repercussão a cena.





“Foi uma surpresa a comoção do público e também um presente estar em contato com a geração que curte a série. Achei muito linda essa abordagem entre uma jovem mulher e uma mulher mais madura se encontrando. A Manu é uma grande atriz, muito concentrada e muito precisa.”





Em relação ao envolvimento de Lica com Samantha, Manoela diz que as personagens representam muitas garotas e podem contribuir para o processo de construção de identidade das pessoas que acompanham o projeto.





"Tanto a Samantha quanto a Lica estão em momentos diferentes de suas vidas. No primeiro episódio de As five, a gente percebeu que elas não estão mais juntas e faz algum tempo desde a última vez que se viram. Na série, vamos poder assistir à reaproximação das duas", conta.





Em As five, Lica começa um movimento de mudanças e conta com o apoio de Keyla (Gabriela Medvedovski), Benê (Daphne Bozaski), Ellen (Heslaine Vieira) e Tina (Ana Hikari).





Após seis anos sem se verem, as cinco amigas enfrentam os perrengues da vida adulta e se aconselham no processo de descobertas, a cada episódio. A série mostra a força das protagonistas sem esconder suas fragilidades, o que torna a história escrita por Cao Hamburger ainda mais real para o público.





"Acho a amizade entre as cinco muito potente, pelas possibilidades de novas experiências e questionamentos que o encontro entre cada uma delas e suas diferenças proporcionam", acredita.

Em Malhação %u2013 Viva a diferença, Lica vive romance com Samantha (Giovanna Grigio), mas na série o casal terminou (foto: Marília Cabral/Globo)



NOVA TEMPORADA

Vencedora do Emmy Internacional Kids 2018, Malhação – Viva a diferença abriu as portas para a chegada de As five. Querida pelo público, a série já tem a segunda temporada confirmada pela Globo e as gravações deverão começar em 2021.

Manoela pensa que as histórias envolvendo os dramas adultos das cinco amigas ainda renderão muito pano para manga.





"Ver esse projeto lindo dar tantos frutos me faz feliz, porque gosto das histórias que contamos. Acho extremamente necessárias e relevantes para a nossa sociedade. E fico contente também pela possibilidade de dar continuidade a Lica", ressalta.





Além da série, os fãs foram presenteados com o Talk five, no Globoplay. Apresentada por Preta Rara, a atração se propõe a discutir os episódios semanalmente, às segundas-feiras, com as protagonistas e, dessa forma, aprofundar os temas debatidos na história. (Estadão Conteúdo)