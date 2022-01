Agora cabeludo, Marcos Caruso se sente o ''gostoso'' da novela das sete

Marcos Caruso mudou o visual para viver Osvaldo, o empresário de Neném (Vladimir Brichta) em “Quanto mais vida, melhor!”. Na novela das 19h da Globo, o ator deu adeus à careca e surgiu cabeludo, o que afasta a imagem de Pedrinho, seu personagem em “Pega pega”, exibida em 2017 e 2018. Porém, os dois papéis têm algo em comum: o par romântico de ambos é feito por Elizabeth Savala. Desta vez, a atriz interpreta a batalhadora Nedda.

“Trabalhar com a Savala é um imenso prazer. É a terceira vez que fazemos um projeto juntos. As possibilidades são diferentes, temos uma relação de amor e mantemos grande química. As duas novelas não têm nada a ver uma com a outra”, afirma Caruso.