Novela ''Poliana moça'' está entre as novidades do SBT/Alterosa em 2022

Gastronomia, moda e novas aventuras de Poliana, a famosa garota do livro da americana Eleanor H. Porter, lançado em 1915 e considerado clássico da literatura juvenil. Com programação recheada de novidades, é dessa forma que o SBT/Alterosa saúda 2022.

A cada episódio, participantes anônimos, Marone e os “sabotinos” compartilham os holofotes com artistas famosos. Quatro competidores enfrentam o desafio de encarar três provas eliminatórias. Quem vencer leva R$ 25 mil.





ABRIL

“Poliana moça” está entre os destaques da teledramaturgia brasileira neste 2022. A estreia da produção do SBT ocorrerá em abril. A continuação de “As aventuras de Poliana” será estrelada por Sophia Valverde. Dalton Vigh, Thaís Melchior, Murilo Cézar e Igor Jansen seguem no elenco.





Assinada por Íris Abravanel, a primeira novela fez muito sucesso. Com 563 capítulos, ficou no ar por dois anos e agora faz parte da programação da plataforma de streaming Netflix no Brasil e em Portugal.

Em vídeo exibido no site do SBT, os atores brincaram com a altura dos personagens, todos “baixinhos” na primeira fase do folhetim, cuja trama destacava o universo das crianças.





Agora será a vez dos adolescentes, pois Poliana já é moça, como avisa o título da atração. “Gente, estamos de volta, acompanhem, tá imperdível. Estamos voltando agora com força. Vocês vão adorar! Crescemos. Hashtag crescemos!”, brincou Sophia Valverde, a Poliana.





Durante as gravações, o elenco se submeteu todos os dias a testes da COVID-19 para afastar o perigo de contaminação.





“Galera, aqui estamos sem máscaras porque estamos gravando, mas seguimos todos os protocolos”, tratou de avisar o ator Lucas Burgatti.

MUNDO FASHION



Outro sucesso do SBT/Alterosa que chega com novidades é “Esquadrão da moda”, a partir de fevereiro. Agora, o programa será comandado pelo estilista Lucas Anderi e pela top model Renata Kuerten, que substituem Arlindo Grund e Isabella Fiorentino.





A dupla fashion recebe convidados e ensina a eles looks adequados a seu tipo físico. Lucas Anderi já é figurinha carimbada do SBT, pois foi atração do programa “Fábrica de casamentos”.





Em março, Nadja Haddad estará de volta com “Bake off Brasil – Celebridades”. A primeira temporada do reality para apaixonados por confeitaria foi vencida pelo jornalista Dony DeNuccio. Karina Bacchi, Bianca Rinaldi, Sula Miranda e Suzana Alves já confirmaram presença na atração em 2022.





A criançada também terá vez. Desenhos, animações e séries se destacam no “Bom dia & Cia”, com destaque para “iCarly”, “Brilhante Vitória” e “Jovens Titãs em ação”.