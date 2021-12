SBT/Alterosa anuncia especial de férias para a criançada

''She-ra e as princesas do poder'' estreia no SBT/Alterosa a partir de 8 de janeiro, no especial de férias (foto: DIVULGAÇÃO)

A criançada vai se divertir com a nova programação infantil do SBT/Alterosa, a partir de A criançada vai se divertir com a nova programação infantil do SBT/Alterosa, a partir de

8 de janeiro. O especial de férias trará aos programas “Bom dia & cia” e “Sábado animado” novos desenhos, animações e séries, após acordos da emissora de Silvio Santos com empresas importantes do entretenimento, como Viacom, PGS, Universal, Zodiak e MGA.





Entre as produções que chegam ao SBT/Alterosa, estreia "She-ra e as princesas do poder". Na animação, a soldado Adora encontra uma espada mágica e sua identidade como a heroína She-Ra. Ela se junta à Rebelião, mas sua melhor amiga fica do lado da Horda do Mal.





Outro desenho inédito é “Os incríveis espiões”. Quatro irmãos trabalham como agentes da Organização Mundial para a Proteção Humana, também conhecida como WOOHP. Lee, Megan, Marc e Tony Clark frequentam a Southdale Junior High School. Parecem ser crianças normais – exceto quando combatem o crime.





Em “Bakugan”, estranhas cartas começaram a cair do céu contendo pequenas esferas que se abrem mostrando suas verdadeiras formas, as enormes criaturas chamadas Bakugans. Sem saber a verdade, dois jovens, Daniel “Dan” Kuso e Shun Kazami, usam as cartas e as esferas para inventar um jogo com o mesmo nome dos monstros.





Já em “Rainbow High”, as adoradas bonecas ganham vida e mostram todo seu talento e glamour na escola Rainbow High.





TEMPORADAS A terceira temporada de “Superbook” também desembarca no SBT/Alterosa. Nos novos episódios, Chris Quantum é o típico aluno da Escola Secundária Valleyview. Garoto normal, mas o seu melhor amigo é um robô chamado Gizmo. Adicione a essa história Joy Pepper, outra integrante da turma, e terá uma receita de aventura. Quando um dispositivo misterioso aparece, os três embarcam em jornadas por toda a “Bíblia”.





“O show do Tom & Jerry” traz episódios inéditos da quarta temporada. Já “Jovens titãs em ação” mostra Robin, Estelar, Ravena, Mutano e Ciborgue em novas e divertidas aventuras da quinta temporada.





Em “Jungle Bunch”, Maurice pode parecer pinguim, mas se sente um tigre. Após a morte da mãe, é sua responsabilidade manter a ordem e a justiça na selva, ainda mais agora, quando um malvado coala planeja destruir tudo.





“Iron Man”, “Velozes e furiosos”, “Henry Danger”, com a quinta temporada, “ICarly”, “Brilhante Vitória” e “Marlon” são as outras atrações no SBT/Alterosa.