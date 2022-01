''Elenice improvisa perigosamente na vida'', diz Ana Beatriz Nogueira

Ana Beatriz Nogueira interpreta a inconsequente Elenice (foto: Fábio Rocha/divulgação)







Ana Beatriz Nogueira reconhece a importância do humor de Elenice em “Um lugar ao sol”, novela das 21h da Globo. Sem limites, a personagem está falida e faz o necessário para manter as aparências: de aplicar golpe para não pagar conta de restaurante a instalar hóspede no apartamento da nora Bárbara (Alinne Moraes), fingindo que o imóvel lhe pertence. A mãe adotiva de Renato (Cauã Reymond), de fato, não mede esforços para continuar posando de rica.





FILHO Elenice perdeu o dinheiro deixado pelo marido no decorrer dos anos e apostou tudo no casamento de Christian/Renato com Bárbara. Só que o filho adotivo não a sustenta. Apesar da relação conturbada dos dois, ela nunca poderia imaginar que o bebê abandonado em Goiânia tomaria o lugar do irmão gêmeo adotado por ela. A tensão entre mãe e filho é visível.

“Elenice tem o Renato como um objeto, acha que o filho pertence a ela. Então, quer conduzir a vida dessa criatura. Isso acontece muito! Ela até percebe as mudanças no comportamento dele, mas jamais imaginaria que se trata de outra pessoa”, assegura.

Elenice não é a primeira mãe megera da carreira de Ana Beatriz Nogueira. A atriz interpretou papel semelhante em “A vida da gente”, novela exibida pela Globo em 2011 e 2012, reprisada recentemente na faixa das 18h.

Eva é distante de Elenice, apesar de as duas compartilharem defeitos, acredita Ana Beatriz. “Algumas personagens podem ser feitas por outro viés. Elenice e Eva são mulheres fora da curva, com o egoísmo em comum. Elas não veem o outro, projetam os próprios desejos nos filhos”, observa. “'A vida da gente' reprisou. Então, essa lembrança está fresca para o público. Só que pessoas com características semelhantes podem ser totalmente diferentes.”