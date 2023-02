Moretti ameaça Oto e acaba preso por Helô em "Travessia"

Moretti (Rodrigo Lombardi) intimida Oto e acaba preso na trama das 21h (foto: Globo/divulgação)





Pilar (Claudia Mauro) conseguiu chantagear Stenio (Alexandre Nero) e Moretti (Rodrigo Lombardi) com o inquérito que ela roubou do advogado em “Travessia”. Nos próximos capítulos da novela das 21h da Globo, ele receberá o mapa para deixar o dinheiro em troca do documento. Então, Helô (Giovanna Antonelli) terá acesso a mensagem através da escuta que colocou no telefone do ex-marido de Guida (Alessandra Negrini).









Depois do susto, Moretti contará a Stenio que esteve em um tiroteio. O advogado garantirá ao cliente que pensará em algo para justificar a inclusão do nome dele no inquérito que envolve Brisa (Lucy Alves). Enquanto isso, Pilar disfarçará para Helô e Creusa (Luci Pereira) o ferimento à bala que tem na perna, a fim de não perder o seu disfarce.





Na sequência, Helô avisará Juliana (Tabata Contri) e Flora (Thaissa Szapiro) que o inquérito de Brisa foi encontrado. Com medo, Moretti ameaçará Oto (Romulo Estrela) e o hacker decidirá contar tudo à polícia. Na delegacia, ele vai se deparar com Brisa e mostrará a Helô um áudio do antigo patrão o intimidando.

Por conta dessa prova, a delegada dirá a Yone que o inimigo de Guerra (Humberto Martins) ficará muito encrencado. Dessa forma, ela finalmente conseguirá dar ordem de prisão ao vilão.





"A Creusa tem uma preocupação enorme com a afilhada, Brisa, e acaba trazendo problemas para a Helô resolver. Ela também se esforça para juntar os patrões novamente", observa Luci Pereira.