Carlos Alberto continua sentadinho no banco do "A praça é nossa"

Carlos Alberto, Alexandra Dias e Priscila Menucci no quadro de sucesso "Neuzinha e Terezão" (foto: Lourival Ribeiro/SBT)



Carlos Alberto de Nóbrega continuará sentado às quintas-feiras no banco de "A praça é nossa", exibido pelo SBT/Alterosa, sempre a partir das 23h15.









Um dos principais nomes do canal de Silvio Santos, o veterano comanda há mais de 35 anos a atração semanal da emissora.





O diretor da atração, Marcelo de Nóbrega, filho de Carlos Alberto, também estendeu o seu vínculo com a emissora pelo mesmo período.





Carlos Alberto chegou ao SBT em 1987, trazendo a tradição e a galeria dos mais ilustres personagens da TV quando estreou, em 7 de maio, a nova praça, rebatizada de “A praça é nossa”.





Liderando a audiência, "A praça" impera no quesito riso fácil, com personagens que marcam a trajetória do programa, que permanece há décadas no coração do público. Tornou-se, mais que um humorístico, em marca registrada da TV brasileira.





O humorista, talentoso como seu pai, Manoel de Nóbrega, apresenta novos personagens a cada ano, oferecendo oportunidades e jovens talentos que se consagram no banco do “A praça é nossa”.





Além de apresentar, Carlos escreve e edita o programa, e já foi diretor-geral da atração por anos, cargo ocupado agora por seu filho Marcelo.





Nóbrega também participou de “A escolinha do Golias” e de diversos especiais de humor, entre eles “Romeu e Julieta”, com Ronald Golias e Hebe Camargo.