SBT comemora 41 anos com esportes, leilão de NFT e de olho no mundo digital

Silvio Santos comanda há 59 anos o programa que se tornou clássico da TV brasileira (foto: Lourival Ribeiro/SBT)







Não é de hoje que se diz que o SBT é o canal que tem torcida. Ao comemorar seus 41 anos, completados na última sexta-feira (19/8), a emissora de Silvio Santos consolida sua vocação esportiva, apostando na transmissão de duelos das duas competições mais importantes do futebol de clubes: Champions League e a Libertadores.

Equipe de esportes do SBT traz os bastidores da Libertadores (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Escrete de craques na telinha

Téo José, Luiz Alano, Mauro Beting, Nadine Basttos e Domitila Becke, entre outros, fazem parte da equipe esportiva do canal, no qual se destacam os programas "Arena SBT" e "SBT Sports". Após as transmissões, lives são conduzidas por Fred Ring no YouTube e Facebook.

Nesta terça-feira (23/8), fãs de futebol não podem perder o jogaço entre Benfica, de Portugal, e Dínamo de Kiev, da Ucrânia, valendo vaga na fase de grupos da Champions League. Em 30 de agosto, o SBT vai exibir o duelo entre Palmeiras e Athlético-PR, pela semifinal da Libertadores.

De olho no universo das plataformas digitais, a emissora montou estúdio exclusivo para a gravação de podcasts voltados para as produções da casa.

"Policast" revela novidades sobre a novela "Poliana moça". "Podcalizando" aborda o programa de variedades "Fofocalizando". Já "Dropados do Podcast" se volta para os gamers e fãs do universo tecnológico.

Em abril, foi anunciado que o canal SBT News, com quase 4 milhões de inscritos no YouTube, se tornou líder em visualizações na América Latina, ultrapassando Jovem Pan News e Band Jornalismo, no Brasil, o mexicano Noticieros Televisa e o colombiano Notícias Caracol.

Leilão pioneiro de NFTs

De olho no futuro, o SBT é a primeira rede de televisão do país a criar e leiloar NFTs para o público. Imagens icônicas de seus 41 anos fazem parte da galeria de certificados digitais, que estarão à venda. Elas poderão ser adquiridas em salas imersivas, com lances iniciais a partir deR$ 200. Até 16 de novembro, o acesso é gratuito pelo endereço www.sbtverso.com.br .

O leilão reunirá seis fotos históricas do "patrão" Silvio Santos, além de imagens do Professor Celsofales, de Celso Portiolli, no especial “Chaves” (2011); "Danilo Sinatra in concert", versão do apresentador Danilo Gentili, no “The noite”; Patricia Abravanel fantasiada de Carmen Miranda, no “Máquina da fama”; e um retrato da apresentadora Eliana no programa “TV Animal”.

Carlos Alberto de Nóbrega no banco mais "família" do humor nacional (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

O canal da família

Se, por um lado, investe em tecnologia de ponta, por outro o SBT reforça a programação que fez dele o canal da família brasileira.

Além do tradicionalíssimo "Programa Silvio Santos", no ar há 59 anos, a emissora exibe "A praça é nossa", comandado por Carlos Alberto de Nóbrega, "Domingo legal", com Celso Portiolli, "Programa Eliana", "Programa Raul Gil" e "Programa do Ratinho".

O carismático Otaviano Costa voltou à emissora para comandar o reality "Cozinhe se puder". A culinária, aliás, conquistou o seu espaço no SBT. No próximo sábado (27/8), estreia a quarta temporada de "Bake off Brasil: Cereja do bolo", comandado por Dony De Nuccio e Beca Milano, enquanto Nadja Haddad prossegue à frente do "Bake off Brasil – Mão na massa".

Carlos Nascimento tem encontro marcado com os presidenciáveis em 15 de setembro (foto: Moacyr dos Santos/divulgação)

Carlos Nascimento comanda debate

Quem está de volta à casa é o jornalista Carlos Nascimento, que mediará os debates entre os candidatos à Presidência da República em 15 de setembro e 22 de outubro (se houver segundo turno).

O SBT se uniu à CNN Brasil, ao jornal O Estado de S. Paulo, à Veja , ao portal Terra e à rádio NovaBrasilFM no pool de veículos de imprensa voltado para a disputa do Planalto.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria