'Poliana Moça', no SBT/Alterosa, celebra centésimo capítulo

Poliana (Sophia Valverde) abraça Otto (Dalton Vigh) após o pai conseguir abandonar o cativeiro (foto: João Raposo/SBT)





Estrelada por Sophia Valverde, Igor Jansen, Duda Pimenta, Enzo Krieger, Lucas Burgatti, Dalton Vigh, Flavia Pavanelli, Lilian Blanc, Maria Gal, Clarisse Abujamra, Murilo Cezar, Thaís Melchior, “Poliana moça” chega ao centésimo capítulo, na próxima sexta-feira (5/8), e reserva uma semana com muitas emoções e tensões.









Preocupada, Poliana, pergunta ao pai se os sequestradores o machucaram, mas Otto não quer comentar sobre o assunto, pois está arrasado com o estado de saúde de Marcelo. Luísa (Thaís Melchior) se emociona e fica desesperada ao ver o marido na UTI.





Pinóquio

Com adaptação de Iris Abravanel e direção-geral de Rica Mantoanelli, “Poliana moça” vem cativando o público país afora. A sequência da história se passa três anos depois de “As aventuras de Poliana” e agora retrata a protagonista enfrentando questões da adolescência, como conflitos de amizade, emoções à flor da pele e o primeiro amor.





A trama do SBT/Alterosa também trouxe novidades no elenco, como Junno Andrade, Marcello Airoldi, Amanda Acosta, Ana Paula Valverde, Bella Chiang e Luisa Bresser, entre outros. Mas o destaque fica por conta de João Pedro Delfino, como Pinóquio. A caracterização do personagem é um sucesso entre os fãs da novela adolescente.