'Pantanal' tem semana marcada por gravidez e mentiras

Érica (Marcela Fetter) e José Lucas (Irandhir Santos) vivem um amor avassalador em 'Pantanal' (foto: João Miguel JúniorPantanal )





Érica (Marcela Fetter) voltará para a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira) nos próximos capítulos de “Pantanal”. Na novela das 21h da Globo, a moça chegará com o pai, o político Ibraim (Dan Stulbach), na região. A jornalista ficará constrangida quando o progenitor avisar o fazendeiro que a filha está grávida de José Lucas (Irandhir Santos).









Esperto, Ibraim pensará em tirar proveito do matrimônio de Érica com José Lucas. Já o filho de Generosa (Giovana Cordeiro) tentará convencer Jove a procurar Juma, após se dar conta de que a cunhada o vê apenas como irmão. Em seguida, o rapaz seguirá com a jornalista e se despedirá de José Leôncio e Filó (Dira Paes).





Porém, o relacionamento de Érica e José Lucas não irá adiante. Antes de subir ao altar, o peão descobrirá que a jornalista o enganou e nunca esteve grávida dele. Revoltado, o rapaz colocará um fim no noivado e retornará para a fazenda do pai.



"O envolvimento dos dois (Érica e José Lucas) tem muita leveza, alegria e amor. Eles se sentem à vontade em todos os momentos em que estão juntos" Marcela Fetter, atriz





Coragem

"Estamos construindo uma história linda desse envolvimento dos dois, com muita leveza, alegria e amor. Eles se sentem à vontade em todos os momentos em que estão juntos. Érica chega como um sopro na vida do Zé Lucas, e ele como uma ventania na vida dela, o que faz a personagem repensar certas convicções. Junto com isso traz coragem para ela tomar suas próprias decisões. Érica sente uma paixão avassaladora por esse cara tão intrigante e diferente", comenta Marcela Fetter.